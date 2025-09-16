Rakstnieks Arnis Terzens (1961) laidis klajā jaunu grāmatu – stāstu krājumu ar intriģējošu nosaukumu “Nevienu vairs neinteresē jeb dega lupatas, un bija smiekli”, ko izdevusi apgāds “Ezerrozes grāmatas”.
Autors, kurš latviešu literatūrā tiek uzskatīts par vienu no savdabīgākajiem un neatkarīgākajiem rakstniekiem, pazīstams ar romāniem, dzeju un publicistiku, kā arī asu sociālā konteksta un ironijas savijumu. Terzena darbos allaž sastopama skarba varoņu jūtu, rīcības un pārdomu atklātība, bet jaunajā krājumā šim rokrakstam pievienojas arī labsirdīgas mistikas deva.
Stāsti aizved gan uz 1. Pasaules kara atblāzmām Vidzemes ainavās, gan fantasmagoriskām sapņu epizodēm kopā ar 20. gadsimta diktatoriem. Īpaši spilgti grāmatā risināts maz pētīts temats – obligātais dienests padomju armijā, ko piedzīvoja arī Latvijas augstskolu studenti, piespiedu kārtā kļūstot par rezerves virsniekiem. Šīs pieredzes izklāstītas ar rūgtuma un bezjēdzības sajūtu, bet reizē arī ar humora un dzīves absurda atspulgiem.
Grāmatu ieteicams lasīt gan puišiem, gan meitenēm – ikvienam, kurš vēlas iepazīt dzīvi ar ironijas, drāmas un vieglas mistikas piesitienu.
Stāstu krājums pieejams grāmatnīcās “Globuss” un “Virja LK”, kā arī izdevēja tīmekļa vietnē www.ezerrozesgramatas.lv.