Izraēlas armija otrdien likusi visiem iedzīvotājiem evakuēties no Gazas pilsētas, jo tiek gatavots uzbrukums palestīniešu kaujinieku grupējumam "Hamās" un armija Gazā un tās apkaimē "rīkosies ar lielu spēku".
Paziņojumos, kas kopš sestdienas skrejlapu veidā tiek izplatīti arābu valodā, cilvēkus aicina doties uz Mavasi Gazas joslas dienvidos. Izraēlas armija to noteikusi par humāno zonu. Šī ir pirmā reize, kad pieprasīta visas Gazas pilsētas evakuācija. Līdz šim aicinājumi evakuēties attiecās tikai uz konkrētiem apgabaliem. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu jau pirmdien paziņoja, ka cilvēkiem jāpamet Gazas pilsēta, jo plānots uzbrukums. Netanjahu sacīja, ka divu diennakšu laikā Izraēlas armija iznīcinājusi "50 terora objektu" Rietumkrastā. Savukārt Izraēlas aizsardzības ministrs Izraēls Kacs nesenos uzbrukumus Gazai salīdzināja ar viesuļvētru, piebilstot, ka iznīcinātas 30 daudzstāvu ēkas, ko "Hamās" izmantojusi saviem mērķiem. Viņš piebilda, ka tas ir tikai sākums lielai sauszemes ofensīvai Gazas pilsētā.
Gaza ir lielākā apdzīvotā vieta Gazas joslā. Pilsētā un tās apkaimē atrodas ap miljons cilvēku. Netanjahu pirmdien paziņoja, ka aptuveni 100 tūkstoši cilvēku jau devušies prom.
Aptauja
Vai turpini sekot līdzi Izraēlas un "Hamās" karam?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu