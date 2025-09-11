Koalīcijas partneriem Zaļo un zemnieku savienībai (ZZS) ar "Progresīvajiem" būtu jāsēžas pie sarunu galda, lai izrunātu domstarpības par rosinātajām izmaiņām Meža likumā, kas paredz jaunāko koku ciršanu Latvijas mežos, uzskata "Jaunās Vienotības" (JV) Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics.

Viņš aicina abus koalīcijas partnerus nevis turpināt apmainīties ar skaļiem paziņojumiem un preses relīzēm, bet gan mazināt emocionālo retoriku un pievērsties konstruktīvām sarunām par konkrēto jautājumu.

"Latvija pārvērtīsies par kapsētu"

"Progresīvo" pieeju mežsaimniecībā šonedēļ asi kritizēja zemkopības ministrs, ZZS valdes priekšsēdētājs Armands Krauze, norādot, ka viņu iebildumi apdraud Latvijas mežu nākotni un cilvēku labklājību. "Partija lielās ar rūpēm par dabu, bet patiesībā viņu pieeja nozīmē, ka vecos mežus apēdīs kukaiņi, koki satrupēs un Latvija pārvērtīsies par kapsētu, kas pilna ar nokaltušiem, sabrukušiem stumbriem. Tas nav ilgtspējīgs risinājums, tā ir lēna un brutāla Latvijas mežu nāve. Koki kļūst par slimību un kaitēkļu perēkļiem, kas izplatās pa visu valsti un apdraud arī jaunos, veselīgos mežus. Vai tas ir tas, ko "Progresīvie" sauc par modernu ekonomiku, – ļaut saviem resursiem sapūt un iznīkt mūsu acu priekšā?" uzskata Krauze. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē