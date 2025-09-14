NATO valstīm jāpārtrauc pirkt Krievijas nafta, pirms ASV Krievijai nosaka sankcijas, sestdien platformā "Truth Social" pauda ASV prezidents Donalds Tramps.
"Es esmu gatavs piemērot plaša mēroga sankcijas Krievijai, kad visas NATO valstis vienosies un sāks darīt to pašu un kad visas NATO valstis pārtrauks pirkt naftu no Krievijas," klāstīja Tramps.
"Šāda rīcība, kā arī NATO grupas lēmums noteikt 50-100% tarifus Ķīnai, kas tiks pilnībā atcelti, tiklīdz karš būs beidzies, ievērojami palīdzēs izbeigt šo nāvējošo, bet muļķīgo karu," piebilda ASV prezidents.
"Ķīnai ir ļoti spēcīga kontrole pār Krieviju", un "šie spēcīgie tarifi šo kontroli izjauks", norādīja Tramps.
"Ja NATO rīkosies tā, kā es saku, karš ātri beigsies, un visas dzīvības tiks glābtas," rezumēja ASV prezidents.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu