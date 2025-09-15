Vācijas vīriešu basketbola izlase svētdien Rīgā tika kronēta par Eiropas čempioni, finālspēlē ar 88:83 pārspējot Turciju.
Vācijas izlase ir arī pašreizējā pasaules čempione.
Pirmais uzbrukums spēlē Vācijas izlases izpildījumā nebija sekmīgs, turpretī turki savējo pēc teicamas bumbas kustības izmantoja, Džedi Osmanam realizējot tālmetienu. Turcijas basketbolisti turpināja uzbrukt ar augstu precizitāti un ātri iekrāja pārsvaru 13:2.
Pēc nospēlētām trīsarpus minūtēm vācieši realizēja pirmo metienu no spēles, nekļūdīgu "trejaci" izpildot Francam Vāgneram. Strauji atraisījās arī Vācijas uzbrukumi un ceturtdaļas otrās puses sākumā rezultāts bija neizšķirts 14:14, bet vēlāk Tristana da Silvas tālmetiens deva vadību ar 19:16. Pēc pirmajām desmit minūtēm rezultāts bija 24:22 Vācijas labā.
Otrās ceturtdaļas otrajā minūtē Tristans da Silva panāca Vācijas izlasei jau sešu punktu pārsvaru, kuru gan uz pusi sadzēsa Osmans ar tālmetienu (25:28). Turpinājumā līdzsvaru uz rezultāta tablo turēja Vāgnera un Adema Bonas precīzie metieni, bet ceturtdaļas otrajā pusē Alperens Šengins panāca turkiem piecu punktu pārsvaru (40:35).
Puslaika noslēdzošajās minūtēs Turcijas izlases vadību turēja Šengins un Osmans, bet vāciešiem abos laukuma galos līderis bija Vāgners. Šengins gan pirmajā puslaikā pamanījās iekrāt trīs piezīmes.
Otrā puslaika sākumā Deniss Šrēders ar metienu aiz perimetra guva savus pirmos punktus spēlē, taču ar "trejaci" atbildēja arī Osmans (49:43). Tiesa, nedaudz vēlāk pēc Īzaka Bongas daudzveidīgiem uzbrukumiem vadībā bija jau Vācija - 50:49.
Pēc vairākām minūtēm ar nelielu rezultāta starpību atkal Šengins un Osmans bija tie, kuri nostiprināja turkiem vadību (61:55), taču vācieši vēlreiz atspēlējās, Johannesam Tīmanam ar pāris uzbrukumiem panākot 65:63. Bonam saimniekojot soda laukumā, pēc 30 minūtēm vadībā atkal turki - 67:66.
Noslēdzošajā desmitminūtē pirmos punktus guva Šengins ar āķa metienu un vēlāk izprovocēja da Silvu uz uzbrukuma piezīmi. Sekojošajā uzbrukumā Osmans bija precīzs aiz perimetra - 72:66. Arī šoreiz vācieši atspēlējās, pēc Tīmana diviem soda metieniem zaudējot tikai ar vienu punktu (71:72), bet Šengina un Erdžana Osmani uzbrukumi atkal nostiprināja turku vadību (76:71).
Pēc vairākiem kļūdainiem uzbrukumiem Andreass Obsts ar tālmetienu vēlreiz pietuvināja pasaules čempionus rezultātā (74:76), bet trīs minūtes un 38 sekundes pirms beigu signāla Bongas tālmetiens deva vadību jau Vācijas izlasei - 77:76. Aiz tālmetienu līnijas precīzs bija arī Kenans Sipahi, kurš negaidīti bija snaiperis arī turnīra pirmajā spēlē pret Latviju. Turki atguva vadību, turklāt turpinājumā Vāgneram bija uzbrukuma piezīme.
Bongas bumbas trieciens grozā no augšas atkal deva līdzsvaru uz tablo, Šeins Larkins ar "sodiņiem" panāca 81:79 turku labā, taču nepilnas divas minūtes pirms pamatlaika beigām Daniels Taiss bija trāpīgs no distances - 82:81 priekšā Vācija. Turpinājumā caurgājieniem apmainījās Larkins un Šrēders, 75 sekundes pirms pamatlaika beigu svilpes tablo vēstot 84:83 Vācijas labā.
Pēdējā minūtē Taisa un Bongas spēle aizsardzībā neļāva turkiem atgriezties vadībā, un 19 sekundes pirms finālsvilpes Šrēders panāca 86:83. Turcijas izlases uzbrukumā Šengins izpildīja grūtu un neprecīzu tālmetienu, pēc kura sekoja pārkāpums pret Šrēderu, kurš bija nekļūdīgs "sodiņu" izpildē - 88:83.
Pirms tam spēlē par trešo vietu grieķi ar rezultātu 92:89 pārspēja Somiju, kas Eiropas labāko četriniekā iekļuvusi pirmo reizi.
Piektdien aizvadītajos pusfinālos Vācija ar 98:86 pārspēja Somiju, bet Turcija ar 94:68 sagrāva Grieķiju.
Latvijas izlase pēc zaudējuma astotdaļfinālā Eiropas meistarsacīkstes noslēdza 12.vietā.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās spēlēja Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificējās izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, kur svētdien noskaidroti medaļu ieguvēji.
