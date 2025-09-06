Ukraiņu labdarības organizācija pārdevusi vairākus Ukrainas Drošības dienestam (SBU) paredzētos transportlīdzekļus finansiālā labuma gūšanai, ziņo Vinnicas prokuratūra. Transportlīdzekļi ievesti no Eiropas Savienības (ES) valstīm, tostarp arī Latvijas, ziņo LTV raidījums "Panorāma".
Aizdomās par vairāku SBU paredzēto automašīnu pārdošanu 13. augustā tika aizturētas divas personas – 39 gadus vecā Katerina Bevzjuka, Vinnicas reģionālās administrācijas brīvprātīgo padomes locekle un labdarības organizācijas “Rodina turbota” vadītāja, kā arī 62 gadus vecs vietējais iedzīvotājs.
Abi tiek apsūdzēti nelikumīgā humānās palīdzības izmantošanā kara laikā. Par šādu noziegumu draud līdz septiņu gadu cietumsods.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka automašīnas no ES valstīm tika ievestas kā humānā palīdzība ar mērķi nogādāt frontē, taču daļa pārdota peļņas gūšanai. Vienā gadījumā par sešu transportlīdzekļu pārdošanu saņemti 28 000 dolāru.
Vietējie brīvprātīgie notikušo sauc par triecienu visai labdarības kustībai, kas kara laikā balstās uz uzticību.
Plašāk skaties video:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu