Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piektdien pēc tikšanās ar Slovākijas premjerministru Robertu Fico paziņojis, ka Ukraina ir gatava piegādāt Slovākijai naftu un gāzi, ja vien tā nav Krievijas izcelsmes.
"Mēs ar Slovākijas Republikas premjerministru Fico pārrunājām enerģētikas jautājumus. Mēs esam gatavi piegādāt Slovākijai gāzi un naftu - bet tikai tad, ja tā nebūs Krievijas gāze vai Krievijas nafta. Jo mēs esam karā," paziņoja Zelenskis. Viņš piebilda, ka Ukraina ir informēta par daudzām alternatīvām un projektiem un ir gatava strādāt šajā virzienā.
"Ja nebūtu Krievijas uzbrukumu izraisīto enerģētikas grūtību, mēs būtu varējuši sadarboties ar Slovākiju šajā nozarē. Pirms Krievijas uzbrukumiem mūsu energosistēmai mums jebkurā gadalaikā bija pārpalikums. Ja nebūtu šo uzbrukumu, mēs būtu turpinājuši sadarboties," norādīja Zelenskis.
Vienlaikus viņš uzsvēra, ka Ukraina atbild uz Krievijas uzbrukumiem tās enerģētikas infrastruktūrai. "Un mēs turpināsim atbildēt. Bet mēs vēlamies, lai šis karš beigtos," viņš piebilda.
Ukrainas prezidents arī uzsvēra, ka Ukraina paļaujas uz Slovākijas atbalstu tās miera centienos un izteicās, ka Slovākijai pareizais solis būtu iesaistīties Rietumu drošības garantijās Ukrainā pēc uguns pārtraukšanas Krievijas uzsāktajā karā.
"Mieram nav alternatīvas, un mēs iestājamies par mieru. Karš ir jāizbeidz, un par to ir atbildīga tikai un vienīgi Krievija, agresors, kas sāka šo karu un turpina to pagarināt. Ukrainā mēs vēlamies mieru. Mēs ceram uz atbalstu mūsu miera iniciatīvām. Roberts man apliecināja, ka Slovākija atbalstīs mūs un mūsu pārējos partnerus darbā pie miera," sacīja prezidents.
Viņš apliecināja, ka sarunās ar Fico apspriests drošības garantiju jautājums.
"Labi, ka Slovākija ir gatava definēt savu nostāju šajā jautājumā un ir atvērta dialogam ar mums. Lielākā daļa Eiropas jau ir iesaistījusies drošības garantiju sistēmā. Mēs sadarbojamies ar saviem partneriem un uzskatām, ka būtu pareizi, ja arī Slovākija pievienotos jaunajai drošības sistēmai," uzsvēra Zelenskis.
Ukrainas prezidents tikās ar Fico Ukrainas Aizkarpatu apgabalā.
Fico, kurš šonedēļ Ķīnā tikās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, mēģina kļūt par vidutāju starp Ukrainu un Krieviju, bet viņam tas līdz šim nav izdevies. Zelenskis un vadoši Eiropas Savienības (ES) politiķi viņam pārmet pārlieku draudzīgu attieksmi pret Krieviju.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
