AS "Pasažieru vilciens" apgrozījums šogad pirmajā pusgadā bija 32,84 miljoni eiro, kas ir par 10,3% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, bet kompānijas peļņa samazinājās par 10,7% un bija 621 017 eiro, liecina uzņēmuma publiskotā informācija.
Pirmajā pusgadā "Pasažieru vilciens" pārvadāja kopumā 10,127 miljonus pasažieru, kas ir par 12,5% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn.
Finanšu pārskata vadības ziņojumā skaidrots, ka pasažieru skaita pieaugumu veicināja izdevīgāki laika tarifi, vienkāršots laika biļešu veidu piedāvājums, jauno elektrovilcienu komforts, kā arī intervālu grafika uzlabojumi.
"Pasažieru vilciena" ieņēmumi no pasažieru pārvadājumiem 2025. gada pirmajā pusgadā veidoja 12,514 miljonus eiro, kas ir par 6,6% vairāk nekā 2024. gada pirmajā pusgadā.
Maksas pasažieru tirgus daļa šogad pirmajā pusgadā bija 50,2%, kas ir par 0,4 procentpunktiem mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Savukārt vilcienu piepildījums 2025. gada pirmajā pusgadā bija 49,4%, kas ir par 1,4 procentpunktiem vairāk nekā pērn pirmajā pusgadā.
Vilcienu precizitāte jeb rādītājs, kas apliecina, cik reisu ir izpildīti atbilstoši vilcienu kustības grafikam, 2025. gada pirmajā pusgadā bija 98,8%, kas ir par 1,4 procentpunktiem vairāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš.
Vadības ziņojumā minēts, ka ir izstrādāts un nodots Satiksmes ministrijai (SM) informatīvais ziņojums par depo koncepta izveidi un iespējamajiem tālākajiem attīstības scenārijiem. Atbilstoši saņemtajiem SM iebildumiem un priekšlikumiem ir veikti un iesniegti precizējumi. Pēc ziņojuma saskaņošanas Ministru kabinetā (MK) tiks sākts darbs pie iepirkuma procedūras organizēšanas depo projektēšanas un būvniecības īstenošanai.
Vienlaikus sadarbībā ar Vagonu parka pārvaldnieku VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) tiek veikti priekšdarbi Vagonu parka pārplānošanai atbilstoši depo iecerei.
Jūnija beigās ekspluatācijā tika nodots modernizēts un izremontēts sešu vagonu dīzeļvilciena sastāvs, tādējādi palielinot dīzeļvilcienu floti līdz 23 sastāviem, kas ļaušot efektīvāk organizēt pasažieru pārvadājumus neelektrificētajās līnijās.
Jau ziņots, ka 2024. gada pirmajā pusgadā "Pasažieru vilciena" apgrozījums bija 29,769 miljoni eiro, bet peļņa - 695 349 eiro.
"Pasažieru vilciens" apgrozījums pagājušajā gadā kopā bija 64,293 miljoni eiro jeb par 8,7% vairāk nekā 2023.gadā, savukārt kompānijas peļņa palielinājās vairākkārtīgi - līdz 1,25 miljoniem eiro.
"Pasažieru vilciens" izveidots 2001. gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no "Latvijas dzelzceļa" veiktajām funkcijām. Iepriekš "Pasažieru vilciens" 100% bija "Latvijas dzelzceļa" meitasuzņēmums, taču 2008.gada oktobrī tas tika pārveidots par valsts uzņēmumu.
