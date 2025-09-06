Katru sestdienu plkst. 18.30 kanālā LTV1 skatītājiem pieejams raidījums "Vides fakti". Jau ilgus gadus "Vides faktu" komanda veido izglītojošu un informatīvu raidījumu par norisēm dabā, aktuālākām vides tēmām, videi draudzīgu dzīvesveidu un aktīvo tūrismu. Pirms gada raidījuma komandā atgriezās ilggadējais LTV žurnālists Uldis Birziņš, kurš jau no bērnības ir interesējies par vidi un dabu. "Vides faktu" vadīšanas laikā Uldis Birziņš ir apceļojis teju visu Latviju un dalās ar savu pieredzi par to, kā īsti mums sokās ar dabas sargāšanu. Sarunā par dabu Latvijā, pļavām kā vērtību, biznesa un vides attiecībām. 

Zināms, ka jau ilgu laiku strādā LTV, taču kā nokļuvi raidījuma "Vides fakti" komandā?

Uldis Birziņš: "Vides faktu" komandā darbojos jau sen, taču man bija vairāku gadu pārtraukums. Pirms gada producents aicināja atkal atgriezties. Vides tēma bija sirdij tuva, tāpēc arī nolēmu, ka ir jāatgriežas. Man rūp vides jautājumi, tāpēc šķiet, ka šī ir īstā vieta, kur man ir jābūt.

Vai interese par vidi un vides žurnālistiku tev radās pusaudža gados?

Es pats kādreiz bērnībā skatījos "Vides faktus". Man vienmēr tajā atspoguļotās tēmas šķita interesantas. Mana mamma strādā Latvijas Universitātē, kurā darbs ir saistīts bioloģijas nozari, taču kādreiz viņa strādāja par bioloģijas skolotāju. Es uzskatu, ka tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc man šīs tēmas šķiet svarīgas. Un vēl varu pieminēt, ka darbs televīzijā vienmēr interesējis, jo kādreiz tur strādāja tētis. Iespējams, zemapziņā darbam "Vides faktos" ir saistība ar vecāku ietekmi bērnībā. Viss kaut kā pats no sevis nejauši tā noticis.

Zinu, ka daudzi skolotāji rāda raidījumu bērniem

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē