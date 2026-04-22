Par Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) aizvadītās sezonas labāko spēlētāju aizsardzībā vienbalsīgi atzīts Sanantonio "Spurs" centrs Viktors Vembanjama.
22 gadus vecais franču spēlētājs ir pirmais, kurš 43 gadu ilgajā balvas pasniegšanas laikā saņēmis visas 100 pirmās vietas balsojumā. Viņš ir arī visu laiku jaunākais šīs balvas ieguvējs.
Vembanjama balsojumā ieguva maksimālos 500 punktus, otrais ar 239 punktiem bija Čets Holmgrens no "Thunder", bet labāko trijnieku ar 60 punktiem noslēdza Osars Tompsons no Detroitas "Pistons".
Vembanjama šosezon ar vidēji 25,0 gūtiem punktiem, 11,5 atlēkušajām bumbām, 3,1 rezultatīvu piespēli un 3,1 bloķētu metienu sekmēja "Spurs" atgriešanos "play off" pirmo reizi kopš 2019. gada.
2023. gada drafta pirmais numurs Vembanjama ir arī viens no trim pretendentiem uz 2025./2026. gada sezonas vērtīgākā spēlētāja jeb MVP titulu. Viņa konkurenti šajā nominācijā ir pagājušā gada MVP, aizsargs Šejs Gildžess-Aleksandrs no Oklahomasitijas "Thunder" un trīskārtējais šī titula īpašnieks Nikola Jokičs no Denveras "Nuggets".
NBA sezonas balvas tiek pasniegtas par sniegumu pamatturnīrā.
