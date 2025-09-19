Šovasar valdība beidzot apstiprināja "Latvijas enerģētikas stratēģiju līdz 2050. gadam", taču tajā nav ieskicēta nedz elektroenerģijas pārvades un sadales tarifu politika, kas būtiski ietekmē gan investīciju vidi, gan galalietotāju izmaksas, nedz izvērtēti potenciālie elektroenerģijas eksporta tirgi.
Arī elektroenerģijas patēriņa prognozes ir visnotaļ pieticīgas. "Latvijas Avīze" centās noskaidrot, kā šo ilgi gaidīto plānošanas dokumentu vērtē dažādu enerģētikas nozaru pārstāvji un vai šis nav kārtējais dokuments Eiropas birokrātiem, kuram ir maz sakara ar realitāti.
Kompromiss starp dažādām prioritātēm
"Enerģētikas stratēģija Latvijai netika prasīta no Eiropas Komisijas kā, piemēram, Nacionālais enerģētikas un klimata plāns (NEKP). Taču šāds plānošanas dokuments, kas skaidri parāda mērķus, ambīciju un vīziju, kādu valsts vēlas sasniegt līdz 2050. gadam, bija nepieciešams gan enerģētikas nozarei, gan arī valsts iedzīvotājiem. Enerģētikas nozarē projektu attīstība nenotiek ātri, nepieciešama to sabiedriskā apspriešana, ietekmes uz vidi novērtējums, arī pats būvniecības process aizņem diezgan ilgu laiku, tāpēc, ja laika gaitā tiek mainītas prioritātes, lēkājot no vienas uz otru, rezultātu sasniegt nav iespējams," atzīst Pasaules Enerģijas padomes (PEP) Latvijas nacionālās komitejas prezidente Olga Bogdanova.
Jāpiebilst, ka NEKP enerģētikas un klimata mērķi ir izvirzīti tikai līdz 2030. gadam. O. Bogdanova uzsver, ka stratēģijai ir jābūt sasaistītai ar valsts ekonomiku, jo enerģētikas projekti nevar būt pašmērķis, bet instruments, kā veicināt tautsaimniecības attīstību. "Stratēģijā nav likts uzsvars tikai uz energoresursu cenām, piegāžu drošību vai ilgtspēju, bet ieintegrēts trilemmas princips, proti, kompromiss starp šīm trim prioritātēm, kas ļaus starp tām nelēkāt, bet noturēt tās līdzsvarā," kā stratēģijas lielāko plusu vērtē O. Bogdanova, atzīstot, ka lielākais mīnuss ir ārējo ģeopolitisko notikumu neprognozējamība un tehnoloģiju straujā attīstība. "Visapkārt ir tik daudz mainīgo faktoru, kas liedz pārāk precīzi prognozēt nākotni, tāpēc stratēģiju būs nepieciešams regulāri pārskatīt," secina O. Bogdanova, atzīstot, ka nozarei beidzot ir skaidrība, ko valsts vēlas sasniegt, un tas ļauj prognozēt investīcijas, kā arī sakārtot normatīvo regulējumu, tostarp arī citu nozaru likumdošanā. "Šo visu horeogrāfiju var prasmīgi noorganizēt, tikai skaidri definējot vīziju un galvenos virzienus, kā to sasniegt," secina O. Bogdanova, norādot, ka enerģētikas nozare vienmēr būs pāri citām nozarēm, jo, ja nav enerģētikas, nav arī attīstības. Viņa arī atgādina, ka Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu pats pirmais līgums bijis par kopīgo ogļu un tērauda rūpniecības pārvaldes tiesisko regulējumu.
Trūkst ambīciju AER projektu attīstībā
"Virzība uz ilgtspējīgu ekonomiku ir mūsu valsts drošības jautājums, jo tiek veicināta energoresursu pašpietiekamība, mazinot importēto fosilo resursu izmantošanu, atjaunīgos energoresursus (AER) ražojot tepat Latvijā. PEP ir veikusi ļoti lielu darbu, salīdzinot 32 dažādus pētījumus, kurus ir veikusi Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD), Starptautiskā Atjaunojamo energoresursu aģentūra (IRENA), Starptautiskā Enerģētikas aģentūra, "Shell", "British Petroleum" u.c., konstatējot, ka visiem ir vienāds secinājums, proti, ka AER ražošana pieaugs ļoti, ļoti strauji. Jautājums ir, kas būs bāzes tehnoloģija. Piemēram, igauņi skatās atomenerģijas virzienā, bet lietuvieši akcentu liek uz atkrastes vēja parkiem. Latvija vēl nav izmantojusi savu iekšzemes AER potenciālu, kāds citviet Eiropā jau sen ir izsmelts.
Turklāt Latvija ir unikālā situācijā, nevienā citā Eiropas valstī nav tik laba elektroenerģijas tīkla kapacitāte, tas ir atjaunots un ļoti spēcīgs,
īpaši pēc sinhronizēšanās ar Centrālās Eiropas tīkliem un starpsavienojumu izveidošanas. Tāpat Latvijā AER projektu attīstībai ir pieejamas daudz lielākas sauszemes teritorijas nekā daudzās citās ES valstīs," vērtē O. Bogdanova.
Taču "Latvijas Avīzes" aptaujātie nozares eksperti uzskata, ka stratēģijai trūkst ambīciju tieši AER projektu attīstībā. Tā paredz 2050. gadā ar AER saražot 7500 megavatus (MW) elektroenerģijas, tostarp atkrastes vēja elektrostacijās (VES) 1000 MW, sauszemes VES – 4500 MW, bet saules elektrostacijās (SES) – 2000 MW. "Ar veiksmīgu "Elwind" projekta realizāciju atkrastes VES mērķis jau varētu tikt sasniegts 2035. gadā," lēš Vēja enerģijas asociācijas (VEA) izpilddirektore Katrīna Duka-Gulbe, norādot, ka kaimiņvalstīs šie mērķi ir daudz augstāki, piemēram, Lietuvā līdz 2050. gadam no AER ir plānots saražot 23,5 gigavatus (GW) elektroenerģijas, t.sk. 10 GW no sauszemes vēja parkiem un 4,5 GW no atkrastes vēja parkiem.
Arī biedrības "Saules enerģija Latvijai" valdes priekšsēdētājs Alnis Bāliņš domā, ka stratēģijai trūkst ambīciju. "Tie mērķi, kurus saules enerģijas projektu attīstībā šajā plānošanas dokumentā tiek plānots sasniegt līdz 2050. gadam, tiks sasniegti jau nākamajā gadā. Stratēģija paredz līdz 2050. gadam uzbūvēt SES ar 2000 MW lielu jaudu, bet šā brīža projektu attīstības dinamika liecina, ka jau 2026. gadā ekspluatācijā varētu tikt nodotas SES ar kopējo jaudu ap 2500 MW. Tas liecina par to, ka politikas veidotāji krietni vien atpaliek no tām perspektīvām, kādas saredz bizness," secina A. Bāliņš.