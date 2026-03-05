Līgatnē atklāta Latvijā pirmā bioloģiski sertificētā pašvaldības skolas ēdnīca. Šādu sertifikātu ieguvusi Jauno Līderu vidusskola. Trīs galvenie ieguvumi – bērniem veselīga maltīte, zemniekiem iespēja pārdot izaudzēto un dzinulis pašvaldības ekonomikai. 360 Ziņas devās ciemos uz Jauno Līderu vidusskolas ēdnīcu uzzināt vairāk.
Piens no Straupes, maize no vietējās ceptuves, vista – no tuvējās saimniecības. Līgatnes vidusskolas virtuvē vairāk nekā puse produktu ir bioloģiski sertificēti. Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece (JV) Inese Suija-Markova stāsta par šādas ēdnīcas ieguvumiem: “Tas ir nozīmīgs process mūsu videi, augsnei, kur audzē šādu pārtiku un mūsu bērnu veselībai.”
Šis ir arī būtisks ieguvums vietējai ekonomikai. Liela daļa no piegādātājiem ir tepat Cēsu novadā, kas nozīmē, ka par pusdienām samaksātā nauda paliek reģionā. Zemnieku kooperatīva “Ekoloģisks.lv” valdes loceklis, zemnieks Raitis Rodiņš uzsver: “Mēs, zemnieki, varam maksimāli vienkārši realizēt savu produkciju un maksimāli vienkārši nopelnīt naudu.”
Jauno Līderu vidusskolas direktore Saiva Vītola stāsta: “Mēs atteicāmies no saldētām zivīm, protams, nav arī vairs saldētā vistas gaļa, ko kaut kur vairumtirdzniecības bāzēs var iepirkt pa lēto, bet ir mūsu pašu audzētu vistiņu gaļa, bioloģiskās olas, dārzeņi.”
Pašvaldībā atzīst – iepirkumu speciālistiem nākas palauzīt galvu, jo saplānot piegādes no vietējiem ražotājiem ir sarežģītāk, nekā iepirkt produktus no viena vairumtirgotāja. Lai sekmīgi nodrošinātu piegādes, uz vienu produktu grupu var pieteikties vairāki ražotāji. Saiva Vītola skaidro: “Kartupeļu raža ir tāda, kāda ir, un vistiņas ir tik, cik ir, tāpēc iepirkumu veidojam tā, lai nav vienam piegādātājam jānodrošina viss apjoms.”
Turklāt izdevies saglabāt līdzšinējo porcijas cenu – 1,72 eiro, kas pierāda, ka bioloģiska pārtika ne vienmēr ir dārgāka. Raitis Rodiņš uzsver ieguvumus: “Starpība nav tik liela, runa ir par dažiem centiem. Ilgtermiņā domājot, šī nauda paliek mūsu pašvaldībām un atgriežas caur nodokļiem.”
Uzrunātie uzsver, ka īso piegāžu īstenošanai būtu jābūt katras pašvaldības dienas kārtībā, citādi daļa Latvijas uzņēmēju cīnās par izdzīvošanu, taču mēs turpinām ēst no ārzemēm ievestu pārtiku.
VIDEO:
