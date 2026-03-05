Latvijas kamaniņu braucējs Kristers Aparjods nesen kopā ar savu draudzeni Katrīnu atgriezās no ziemas olimpiskajām spēlēm Itālijā, turklāt aizvadītajā nedēļā nosvinēja arī savu 28. dzimšanas dienu. Intervijā izdevumam "Privātā Dzīve" sportists pastāstījis par abu iepazīšanos un attiecībām.
Aparjods atklāj, ka ar savu partneri iepazinies iepazīšanās lietotnē "Tinder", kur starp abiem izveidojusies savstarpēja simpātija. Sākumā viņi apmēram mēnesi sarakstījušies, bet vēlāk satikušies klātienē. Sportists atzīst, ka tikšanās laikā radusies sajūta, ka viens otru pazīst jau daudz ilgāk.
Katrīna ir stikla māksliniece, un pāris nopietnās attiecībās ir aptuveni divus gadus. Viņa arī devās uz Itāliju, lai klātienē atbalstītu Aparjodu olimpiskajās spēlēs.
Sportists stāsta, ka pēc starta olimpiskajās spēlēs palikusi neliela rūgtuma sajūta, jo cerēts uz vēl augstāku rezultātu. Tomēr mīļotās klātbūtne šo sajūtu palīdzējusi mazināt, un pēc sacensībām abi kopā devušies mājup uz Latviju.
