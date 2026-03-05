ASV Ārlietu ministrija palielina resursus, lai evakuētu Tuvajos Austrumos iestrēgušos, aptuveni 6500 amerikāņus, un Pentagons cenšas palielināt virsnieku skaitu, kuri vāc izlūkdienestu informāciju operācijām Irānā. Tas signalizē, ka prezidenta Donalda Trampa administrācija nebija gatava tik plašam karam, kāds tas tagad izvērties, atsaucoties uz ASV mediju “Politico”, vēsta 360TV Ziņas.
Saskaroties ar kritiku par administrācijas novēloto brīdināšanu par nepieciešamību pamest militāri apdraudētās vietas Tuvajos Austrumos, uz Atēnām tiek sūtīti papildu darbinieki, lai palīdzētu ASV pilsoņiem atgriezties mājās. ASV Ārlietu ministrijas amatpersona, kura pārzina notikumus, medijam sacījusi, ka relatīvi maz atbildīgās ministrijas darbinieku bija iepazīstināti ar kara plāniem, kas, iespējams, arī radījis problēmas ar novēlotiem evakuācijas rīkojumiem un ceļošanas brīdinājumiem. Trampa administrācija ir samazinājusi cilvēku skaitu, kas iesaistīti nacionālās drošības politikas veidošanas procesā, kā arī sanāksmju skaitu, kur atbildīgie saņemtu būtisku informāciju.
Problēmas arī militārajā jomā. ASV Centrālā pavēlniecība lūdz Pentagonu nosūtīt uz savu štābu Tampā, Floridā, vairāk militārās izlūkošanas virsnieku, lai līdzdarbotos operācijās pret Irānu vismaz vēl 100 dienas, bet, visticamāk, līdz septembrim, liecina “Politico” iegūtais ziņojums. Pentagons uz reģionu arī sūtīšot vairāk pretgaisa aizsardzības sistēmu, īpaši mazākas un lētākas pretdronu sistēmas, kuras departaments ir izstrādājis pēdējo gadu laikā.
Trieciens, kurā gāja bojā amerikāņu karavīri, rada īpašas bažas, jo tas tika veikts ar salīdzinoši lētu “Shahed” dronu, kas spēj lidot zemāk par radariem, tāpēc ir grūti pārtverams. Lai uzveiktu irāņu dronus, ASV šobrīd izmanto raķetes, kuru cena sasniedz pat vairākus miljonus dolāru, kamēr “Shahed” dronu izmaksas ir salīdzinoši niecīgas – 20 000 līdz 50 000 dolāru. Irānas krājumos ir tūkstošiem šādu dronu, un desmitiem tādu jau ir izlauzušies cauri ASV pretgaisa aizsardzības sistēmām.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu