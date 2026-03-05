Valsts drošības dienests (VDD) rosinājis prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret Latvijas pilsoni par vairāku vēlētāju izvēles prettiesisku ietekmēšanu aizvadītā gada pašvaldību vēlēšanās Cēsu novadā, informēja VDD.
Valsts policija pērn 7. jūnijā sāka kriminālprocesu pret personu pašvaldību vēlēšanu dienā, un neilgi pēc tam VDD šī gadījuma izmeklēšanu pārņēma savā lietvedībā.
Dienests izmeklēšanā noskaidroja, ka aizdomās turētais vīrietis vienā no Cēsu novada pagastiem ietekmējis vairākas personas, lai tās balsotu par diviem konkrēta saraksta deputāta amata kandidātiem.
Persona ar savu privāto transportlīdzekli nogādāja vēlētājus līdz vēlēšanu iecirknim un prettiesiski aizpildīja vēlēšanu zīmes, izdarot izvēli vēlētāju vietā.
Tāpat aizdomās turētais vīrietis vienu personu pavadīja uz vēlēšanu iecirkni un ar viltu norādīja, par kuru deputāta amata kandidātu balsot.
VDD informē, ka konkrētie deputāta amata kandidāti Cēsu novada domē netika ievēlēti.
VDD personai inkriminē Krimināllikuma 90. panta otrajā daļā minēto noziedzīgo nodarījumu — apzinātu kavēšanu personām brīvi realizēt tiesības vēlēt deputātus. Par to soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību.
