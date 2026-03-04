Naktī uz šo pirmdienu Rīgā, Latgales priekšpilsētā, kāds vīrietis nodarīja miesas bojājumus savai 76 gadus vecajai mātei un izmeta viņu no ceturtā stāva balkona, pēc kā sieviete gāja bojā. Iespējams, cenšoties aizbēgt no policijas, aizdomās turētais vīrietis arī pats izlēca no balkona, gūstot savainojumus. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess, un turpinās izmeklēšana, informē Valsts policija.
2. marta naktī Valsts policija saņēma izsaukumu no Rīgas, Latgales priekšpilsētas, iedzīvotājiem, ka dzīvoklī ir noticis konflikts un, iespējams, izdarīts noziedzīgs nodarījums.
Kādā dzīvoklī bija izcēlies konflikts starp vīrieti un viņa māti. Vīrietis piekāvis savu māti, pēc kā izmetis viņu no ceturtā stāva balkona. Operatīvajiem dienestiem ierodoties notikuma vietā, diemžēl apstiprinājās sievietes nāve.
Brīdī, kad policisti vēra vaļā dzīvokļa durvis, aizdomās turētais vīrietis arī pats izlēca no balkona, gūstot dažādas traumas. Viņš tika nogādāts ārstniecības iestādē.
Policijā līdz šim nebija saņemta informācija par konfliktiem starp abām personām, taču aizdomās turētais 1978. gadā dzimušais vīrietis jau iepriekš nonācis likumsargu redzeslokā par uzbrukumu varas pārstāvim vai citai valsts amatpersonai.
Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 116. panta — par slepkavību. Par šādu noziegumu likumā paredzēts mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz 20 gadiem un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem.
3. martā aizdomās turētajam tika piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
