Liepājā un Rīgā ir sākusies daudzsēriju filmas "Pēdējā šķiršanās" uzņemšana. Jauno Latvijas, Lietuvas un Bulgārijas kopražojumu veido seriāla "Padomju džinsi" autori Staņislavs Tokalovs un Teodora Markova. Tā pirmizrāde paredzēta 2027. gadā.
Seriāla darbība norisinās no 1988. līdz 1991. gadam – laikā, kad Latvijā briest pārmaiņas un sabiedrībā pieaug neatkarības ideja. Stāsta centrā ir Inese un Miķelis – pāris, kas pieņem drosmīgu lēmumu fiktīvi šķirties, lai saglabātu ģimenes dzīvokli Rīgas centrā. Izliekoties par atsvešinātiem un konfliktējošiem bijušajiem partneriem, viņi cenšas nosargāt savu patieso mīlestību, vienlaikus sastopoties ar personīgās brīvības, kārdinājuma un izvēļu sekām.
"Filmēšana plānota apjomīga un norisināsies vairākos posmos dažādos gadalaikos, dažādās Latvijas pilsētās un arī Lietuvā. Otrais filmēšanas posms paredzēts no maija sākuma līdz jūlija beigām. Pie projekta strādā 50 cilvēku liela komanda un 65 aktieri. Papildus pamata komandai projektā iesaistīti arī aptuveni 30–40 brīvprātīgie praktikanti no Rīgas un Liepājas. Seriālu bagātina un vizuāli krāšņāku padara arī brīvprātīgie masu skatu dalībnieki," teic LTV Filmu iepirkšanas nodaļas vadītāja Zane Valeniece.
Daudzsēriju filmas autors un viens no režisoriem Staņislavs Tokalovs par ieceri atdzīvināt 80. gadu beigu Rīgu saka: "Vēsturisko notikumu atainojumam mēs izmantojam pieejamos arhīvu materiālus un atveidojam tajos fiksētās ainas un tēlus. Esam daudz pētījuši tā laika dokumentālās un spēlfilmas un tiecamies savā filmēšanas manierē un mākslinieciskajā valodā iedzīvināt periodam raksturīgo noskaņu. Arhīvu materiālus izmantosim gan atsevišķi, gan saplūdinot tos ar mūsu uzņemto, lai izdzēstu robežu starp šodien filmēto un notikumiem, kas risinājās gandrīz pirms 40 gadiem." Runājot par lielākajiem izaicinājumiem filmēšanas procesā, viņš uzsver: "Rīga ir ļoti mainījusies, un, lai radītu autentisku vēsturiskā perioda sajūtu, būs jāstrādā ar milzīgu detaļu apjomu. Mūsu galvenais uzdevums ir izveidot telpas un lokācijas, kurās kamera var brīvi kustēties, nepaliekot piesaistīta ļoti šaurai drošajai zonai, ko iespējams parādīt, nesaskrienoties ar mūsdienu realitāti nododošiem elementiem."
Lomās būs redzami Ieva Segliņa, Edgars Samītis, Čulpana Hamatova, Ieva Estere Barkāne, Kaspars Znotiņš, Vilis Daudziņš un citi aktieri.
Līdz ar daudzsēriju filmu "Pēdējā šķiršanās" Latvijas Sabiedriskais medijs uzsāk īstenot vēl trīs vērienīgus daudzsēriju filmu jeb augstas kvalitātes seriālu projektus – krimināldrāmu "Purva ēnas" (režisori Lauris Ābele un Raitis Ābele), detektīvkomēdiju "Rudi sarkans" (režisors Jurijs Skorobogatovs) un mūsdienīgu politisko spiegu trilleri "Aurora. Redakcija" (režisors Juris Kursietis).
