Kopš 18. februāra daļa pasaules dzīvo musulmaņu gavēņa mēneša Ramadāna zīmē.
No saullēkta līdz saulrietam islāma reliģijas sekotāji ievēro stingru gavēni. Šajā laikā nedrīkst ēst, dzert un smēķēt. Tiesa, pastāv vairāki izņēmumi. Gavēņa prasības neattiecas uz maziem bērniem, slimniekiem, grūtniecēm, kā arī uz ceļotājiem. Latvijā šogad Ramadānu ievērot ir krietni vieglāk nekā, piemēram, Saūda Arābijā vai Pakistānā. Jo Latvijas platuma grādos nakts pašlaik vēl ir trīs stundas garāka par dienu. Savukārt 2047. gadā Latvijā Ramadāns būs īsts pārbaudījums, jo sakritīs ar vasaras saulgriežu laiku. Grūti, teju neiespējami ir gavēt 17 stundas pēc kārtas!
Patiesībā Latvijā mēs Ramadānu vēl tikpat kā nemanām. Iespējams, dienas vidū kļuvušas tukšākas dažas vietējo turku un arābu iecienītas ēstuves, bet citādi Latvijas publiskajā telpā Ramadāna klātbūtni nejūt. Iemesls – musulmaņu kopiena Latvijā pagaidām ir neliela, turklāt tā necenšas īpaši zīmēties. Tomēr Latvijas Ārlietu ministrija savā sociālā tīkla "X" angļu valodas kontā 18. februārī apsveikusi musulmaņus ar Ramadāna iestāšanos: "Latvija vēl mieru un gaismu ikvienam, kas uzsāk svēto Ramadāna mēnesi. Lai šīs dienas ir piepildītas ar mīlestību, vienotību un garīgu izaugsmi." Klāt pievienota apsveikuma kartīte ar zeltainu pusmēnesi un vēlējumu "Ramadan Kareem", kas tulkojumā no arābu valodas skanētu kā "Lai jums dāsns Ramadāns!".