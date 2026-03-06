Traģiskais notikums Rīgas kinoteātrī "Forum Cinemas", kas pirms 15 gadiem šokēja visu Latviju un par kuru informācija nonāca arī pasaules medijos, ik pa laikam joprojām nonāk mediju uzmanības lokā – nesen tam pievērsies arī “Tet+” raidījums “Nozieguma rekonstrukcija”. Stāsts ir par jurista Nikolaja Zikova paveikto slepkavību kinoteātrī 2011. gada 19. februārī.
Tajā sestdienā Zikovs ar draudzeni Lindu, viņa upuris Aigars Egle ar savu 14 gadus veco meitu un citi kinoskatītāji "Forum Cinemas" bija atnākuši skatīties filmu "Melnais gulbis". Kinoseansa skatītājiem šī diena beidzās ar šokējošu pieredzi – Nikolajs Zikovs nošāva Ansi Egli.
Slepkava tika aizturēts uzreiz turpat kinoteātrī, vēlāk tiesāts. Lieta tika izskatīta vairākās instancēs, līdz Augstākās tiesas senāts 2013. gada 22. novembrī pieņēma galīgo spriedumu – vainīgs pēc Krimināllikuma 117. panta 3. punkta (slepkavība pastiprinošos apstākļos, ja tā izdarīta vairāku personu dzīvībai bīstamā veidā) – un noteica sodu – 17 gadi cietumā. Cietušās puses advokāts gan bija prasījis mūža ieslodzījumu.
Pats apsūdzētais iepriekš bija sniedzis kasācijas sūdzības, atsaucoties uz likuma normām par "nepieciešamo aizstāvēšanos", prasot atjaunot tiesas izmeklēšanu, bija paudis argumentus, ka esot aizskartas viņa cilvēktiesības uz taisnīgu tiesu utt. Augstākās tiesas senāts viņa prasības noraidīja.
“Latvijas Avīze” par šo notikumu plašāk rakstīja pērn, publikācijā “Nošāva kinozālē, bet tagad čivina "X": kas notiek ar kinoteātra slepkavu Zikovu?”. Cietušo pusi tiesā pārstāvēja advokāts Romualds Vonsovičs. Ar advokāta starpniecību pirms gada uzrunāti, Egles ģimenes locekļi atteicās runāt ar “Latvijas Avīzes” žurnālistu par šo traģēdiju. Pirms gada Romualds Vonsovičs “Latvijas Avīzes” teica – lai arī daudz ko dzīvē pieredzējis, joprojām nevarot aizmirst kinoteātra lietu. "Tādas šausmas uz mūžu paliek atmiņā, šermuļi pārņem, ka kaut kas tāds vispār iespējams. Un vēl Zikova neadekvātā uzvešanās tiesā, kurā viņš darbības atzina, bet vainu neatzina. Tā viņa pārņemtība ar ieročiem..."