Otrdien, 3. martā, Bauskas novada pašvaldības policija saņēma izsaukumu par sabiedriskās kārtības traucēšanu pie tirdzniecības centra "Rimi Bauska". Zvanītājs ziņoja, ka pie veikala līdzās ielu muzikantam kāda sieviete atkailinās, raksta portāls "bauskasdzive.lv".
Pašvaldības policijas priekšnieks Reinis Ikaunieks informēja, ka neilgi pēc izsaukuma sieviete iekāpusi nenoskaidrotā automašīnā un pametusi notikuma vietu. Kad policijas darbinieki ieradās pie tirdzniecības centra, sievieti vairs sastapt neizdevās.
Par šādu rīcību var tikt piemērota administratīvā atbildība par sabiedriskās kārtības traucēšanu. Par pārkāpumu fiziskai personai iespējams piemērot brīdinājumu vai naudas sodu.
Tirdzniecības tīkla "Rimi Latvia" pārstāve Everita Bičkova norādīja, ka veikala apsardze videonovērošanas kamerās pamanīja neierastu rosību pie ieejas un devās situāciju pārbaudīt, taču persona jau bija aizvesta prom. Arī iepriekš šādi gadījumi veikala teritorijā nav konstatēti.
