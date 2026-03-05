Neliktu uzsvaru uz to, lai uzvarētu "Ajax" – tā, runājot par unikālo pagājušo gadu, atzīst Latvijas futbola vicečempiones "RFS" galvenais treneris Viktors Morozs.
Pēc piepildītā sapņa un spēlēšanas UEFA Eiropas līgas pamatturnīrā komandai pietrūka fiziskā un emocionālā spēka cīņā par Latvijas titulu. Šogad esot visas kārtis, lai atgrieztos tronī.
"Patīkami sākt oficiālās spēles. Gandrīz visi ir gatavi spēlēt, dažiem ir nelielas problēmas un pirmajām kārtām nebūs gatavi, bet arī viņi drīz būs ierindā. (Pagājušā gada rezultatīvākais spēlētājs) Darko Lemajičs vēl nav pilnvērtīgi gatavs, bet trenējas. Mums nav spēlētāju, kurus nevaram aizvietot," "Latvijas Avīzei" sacīja Viktors Morozs, kura padotie piektdien ar maču pret debitanti Ogres "United" atklās virslīgas sezonu.
Virslīgas prezentācijā skaidri par to, ka mērķis ir tituls, pateica vien "Rīgas" treneris Mareks Zuntners. Kā ir ar "RFS"?
V. Morozs: Protams, arī mums mērķis ir čempionu tituls. Par šo tēmu ar vadību ir runāts tikai vienu reizi – 2021. gadā, kad pirmo reizi uzvarējām. Kopš tā laika mums allaž ir augstākie mērķi, un tas ir skaidrs. Ar komplektāciju esmu ļoti apmierināts, visi spēlētāji, kurus gribējām paturēt, turpinās spēlēt "RFS". Tas ir galvenais, ir arī daži papildinājumi, un viņi sevi treniņu procesā apliecinājuši ļoti labi. Iepriekš "Rīgā" spēlējušais Gotjē Mankendā ir tālu no ideālas kondīcijas, jo trīs mēnešus netrenējās un tikai pirms nedēļas sāka.
Minēji, ka iepriekšējais gads bija ļoti vērtīgs tev kā trenerim, lai izdarītu secinājumus. Kādi tie bija?
Visi spēlētāji komandā ir kā trenera spogulis. Man ir pretenzijas pret sevi, daudzās situācijās ne līdz galam sapratu, ka jādara mazliet citādi. Nepietika fiziskā un, galvenais – psiholoģiskā spēka, nebijām visi izsalkuši, sākot ar mani. Turpinājumā tā nedrīkst būt.
Spēlējāt Eiropas līgā līdz janvāra beigām un jau mēnesi vēlāk sākās virslīga. Ko tu varēji darīt citādi?
Zaudētu Amsterdamas "Ajax", jo gatavotu komandu virslīgas sezonai. Tad mums nebūtu tās vēsturiskās uzvaras.
Gribējām sevi ļoti labi parādīt janvāra mačos, forsējām un pēc tam nokļuvām bedrē, pietrūka arī emociju, pēc tam sezonā bija traumas. Nesapratām, ko nozīmē gatavoties gan janvārim, gan čempionātam.
Bet, dod dievs, lai šādā situācijā nokļūtu atkal.
Pirms sezonas "RFS" bija 12 pārbaudes spēles. Visiem konkurentiem krietni mazāk. Kāpēc jums šāda taktika?
Gribējām pārbaudīt spēlētājus, gandrīz visus mačus aizvadījām ar diviem sastāviem – pa puslaikam.
Jums ir daudz spēlētāju, kuriem ir 30 un vairāk gadu vai tuvu tam. Vai pieredzējušo proporcija jau nekļūst pārāk liela?
Man ir savs viedoklis, katru gadu esmu ar šiem spēlētājiem. Ne visi ir palikuši no iepriekšējā gada, turpinām ar tiem, kuri ir gatavi rādīt savu labāko sniegumu. Viņu vecums tikai palīdzēs.
Kāda tev bija starpsezona – izdevās atpūsties?
Trenerim nav viegli, pat atvaļinājumā un neesot Latvijā, vienmēr domā par komandu un kontaktējies ar tiem, kuri strādā. Bet es atpūtos labi, ar ģimeni pabiju Ēģiptē, jau noilgojos pēc darba.
Šī būs septītā sezona pie "RFS" stūres. Bieži saka – pēc septiņiem gadiem jāmaina darbavieta.
Man jau pēc trim četriem gadiem teica, bet, ja mainītu, nepiedzīvotu to maģisko sezonu. Esmu priecīgs "RFS", nākotnē ir ideja pamēģināt, uz ko esmu spējīgs citā līmenī. Vai tas notiks pēc gada, diviem – kas to lai zina. Piedāvājumi ir bijuši, ja vajadzētu par to domāt, piesaistītu aģentus, bet šobrīd neviens pie tā nestrādā un nemeklē. Šogad gribu revanšēties virslīgā, esam spējīgi uz ko lielāku.
Titula liktenis izšķirsies "RFS" un "Rīgas" savstarpējās spēlēs vai tomēr, kurš mazāk zaudēs punktus pret citām komandām?
Grūti pateikt, iepriekš ir bijis, ka zaudē punktus citiem, bet arī, ka svarīgāk uzvarēt tieši derbijus, pagājušajā gadā to izdarīja "Rīga", pirms tam – mēs. Par katru uzvaru dod trīs punktus, derbijs ir sešu punktu spēle.
Vizītkarte. Viktors Morozs
- Dzimis 1980. gada 30. jūlijā Ukrainā
- Futbola treneris, septīto sezonu vada "RFS", pirms tam vadīja "Daugavpili" un "RTU/Skonto Academy" 1. līgā.
- Latvijas čempions: kā galvenais treneris trīs reizes ar "RFS", kā spēlētājam pieci Latvijas tituli ar "Skonto".
- Aizvedis "RFS" līdz UEFA Eiropas līgas un Konferences līgas pamatturnīram.
- Ārpus Latvijas pārstāvējis klubus Bulgārijā, Kiprā un Baltkrievijā.
- Spēlēja pussarga pozīcijā.
- Latvijas izlasē – 24 spēles.
