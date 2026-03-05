Skatīšanai Saeimā tiek virzīti grozījumi Kriminālprocesa likumā, kas paredz, ka tiesa izņēmuma gadījumos varēs izlemt, vai nekustamā īpašuma krāpniecības lietās atstāt īpašumu sākotnējam īpašniekam vai labticīgajam ieguvējam.
Likumprojekts paredz, ka tiesa izņēmuma gadījumā varēs atstāt nekustamo īpašumu labticīgā ieguvēja īpašumā, ja tā īpašuma tiesības nostiprinātas publiskā reģistrā. Šāds lēmums tiesai būs jāpieņem, īpaši pamatojot, kādēļ konkrētajā gadījumā īpašuma atdošana cietušajam nenodrošinātu taisnīgu rezultātu.
Pašlaik likums nosaka, ka noziedzīgi iegūta manta, kas atrasta pie trešās personas, obligāti atdodama tās īpašniekam vai likumīgajam valdītājam. Taču, kā norādīts likumprojekta anotācijā, praksē esot sastopamas netipiskas situācijas, kurās šāds regulējums nenodrošina taisnīgumu, jo var tikt nesamērīgi aizskartas labticīgā ieguvēja tiesības.
Komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins ("JV") pieļāva, ka grozījumiem varētu noteikt steidzamību, lai tie stātos spēkā pēc iespējas ātrāk.
