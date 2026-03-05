Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) apturējis video "Valoda, ko saprot visi" publicitāti papildu izvērtēšanai, ņemot vērā publiskajā telpā paustos viedokļus, sociālajos medijos norāda SIF.
Video veidots projektā "Solis pretī" ar mērķi rosināt jauniešus domāt par savstarpēju cieņu, empātiju un attieksmi dažādās komunikācijas situācijās.
Patlaban no SIF sociālo mediju profiliem izņemtajā video redzams, kā kāds latviešu jaunietis pārmet romu jaunietim, ka galvenā valoda ir latviešu. Kad kāda meitene jaunieti konfrontē ar vārdiem "runā mūsu valodā vai nerunā vispār", jaunietis atceras epizodi ar romu jaunieti. Video noslēgumā redzams uzraksts: "Mēs neizvēlamies savu tautību. Laipnība ir universāla valoda — tā neprasa tulkojumu."
SIF atzīmē, ka fonda pētījuma "Sabiedrības saliedētības radars" dati liecina par iecietības rādītāju samazināšanos sabiedrībā, savukārt fonda jauniešu aptauja rāda, ka 74% jauniešu saskārušies ar neiecietību.
SIF skaidro, ka sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumus iecietības veicināšanai un naida runas mazināšanai paredz arī "Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāns 2024.-2027. gadam" un "Plāns rasisma un antisemītisma mazināšanai 2024.-2027. gadam".
SIF uzsver, ka latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda Latvijā un SIF konsekventi iestājas par tās stiprināšanu.
