Rīgas "Zeļļi" par spīti trenera maiņai un nestabilitātei sastāvā šosezon cīnīsies par tituliem, "Latvijas Avīzei" pauda basketbola kluba prezidents Edgars Buļs.
Rīgas "Zeļļi" ir šosezon vienīgā Latvijas komanda apvienotajā līgā, kas mainījusi galveno treneri, Jura Umbraško vietā ieceļot līdzšinējo asistentu Dāvi Čoderu. Latvijas – Igaunijas līgas tabulā ceturtā vieta, Latvijas kausā zaudējums pusfinālā, Eiropas ziemeļu basketbola līgā gaida astotdaļfināla duelis pret islandiešiem. Šosezon bijušas lielas pārmaiņas sastāvā – četri leģionāri atlaisti, tāpat vairs nav trīs latviešu – Toms Skuja pārcēlās uz Vāciju, Dāvids Vīksne – Austriju, bet Juris Vītols uzsāka gaitas Valsts aizsardzības dienestā.
"Tomu Skuju gribējām noturēt, bet neizdevās, pēc tam ar diviem ārzemniekiem saspēles vadītāja pozīcijā netrāpījām un lieki netērējām laiku – pārtraucām sadarbību. Tādā ziņā Artūrs Šēnhofs (ģenerālmenedžeris) nepalīdzēja Jurim ar sastāvu, nebija viegli vadīt komandu. Visas trīs sezonas ar mums noticis tā, ka labākais spēlētājs atstāj komandu – pirmajā gadā Zigmārs Raimo un vēl Francis Lācis, otrajā – Džastins Makojs, šosezon – Skuja. Jebkurai komandai tas ir satricinājums," vērtēja Edgars Buļs. "Nesakām, ka Umbraško ir vienīgais grēkāzis, rezultātu neizdošanās vienmēr ir mikslis, arī neīstie spēlētāji. Pateicamies Jurim par darbu, bet kaut kas bija jāmaina, šo modeli ne tik labi vadīja. Veids, kā zaudējām, nošļukuši, vairākus mačus pāris minūtēs zaudējām. Šķita, ka dreifējam. Tas nebija spontāns lēmums, brieda divas nedēļas. Sapratām, ka jādod Dāvim iespēja, viņš desmit gadus skolojies kā asistents un būs iespēja sevi pierādīt. Lai nu kā, cīnīsimies par titulu gan apvienotajā, gan Latvijas līgā. Neuzskatām, ka esam par kādu vājāki, jānostrādā labāk, detalizētāk. Mums ir visi instrumenti, lai uzspēlētu kārtīgu džezu."
Papildinājumu sastāvā Rīgas "Zeļļi" vairs aktīvi nemeklē, bet, ja nu kāda laba opcija gadīsies, tad tas esot iespējams. Vienu spēlētāju vēl var pieteikt līdz 13. martam.
