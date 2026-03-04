Ārlietu ministrija (ĀM) kopā ar Satiksmes ministriju (SM) gatavo Ministru kabineta (MK) rīkojumu par Latvijas nacionālās lidsabiedrības "airBaltic" reisu nodrošināšanu Latvijas valstspiederīgo repatriācijai no Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE), liecina ĀM ieraksts sociālajos medijos.
Evakuācijā prioritāte tikšot dota mazaizsargātām personām un ģimenēm ar bērniem.
ĀM akcentē, ka ir grūti paredzēt turpmāko situācijas attīstību Tuvo Austrumu reģionā, tāpēc katram ceļotājam ir rūpīgi jāizvērtē brauciena nepieciešamība. Turklāt Ēģiptes gaisa telpa ir atvērta, taču, slēdzot citu valstu gaisa telpas, var rasties neplānotas izmaiņas reisos uz un no Ēģiptes.
Atbilstoši otrdien ĀM sniegtajai informācijai Konsulārajā reģistrā īstermiņa ceļojumus uz reģionu reģistrējuši 676 valstspiederīgie. Visvairāk — 576 — atrodas Apvienotajos Arābu Emirātos, 30 — Izraēlā, 25 — Katarā, 21 — Omānā, astoņi — Kuveitā, seši — Saūda Arābijā, pa pieciem — Bahreinā un Jordānijā.
Gaisa telpa virs Tuvo Austrumu valstīm, izņemot Omānu, joprojām ir slēgta un regulāri tiek izsludinātas gaisa trauksmes, informēja ĀM.
ĀM iepriekš atzīmēja, ka arī citas Eiropas Savienības dalībvalstis aktīvi izskata iespējas palīdzēt saviem valstspiederīgajiem izceļot no reģiona, prioritāri atbalstot tos, kam tas visvairāk nepieciešams, piemēram, personām ar veselības problēmām.
ĀM aicina ceļotājus reģistrēties Konsulārajā reģistrā portālā "Latvija.gov.lv" vai lietotnē "Ceļo droši". Ārkārtējā situācijā nekavējoties ir jāsazinās ar ĀM Konsulārā departamenta diennakts dežurantu pa tālruni +371 26337711 vai e-pastu "palidziba@mfa.gov.lv".
Jau rakstīts, ka Izraēla un ASV sestdien sāka triecienus Irānai, un raķešu uzbrukumos cietusi gan galvaspilsēta Teherāna, gan citas pilsētas. Irāna veikusi prettriecienus Izraēlai, kā arī ASV militārajiem objektiem Bahreinā un citās Persijas līča valstīs.
Kopš uzbrukuma sākuma Irānā Izraēlas un ASV triecienos nogalināti 787 cilvēki, otrdien pavēstīja Irānas Sarkanais Pusmēness.
