Valsts policijā izbeigts kriminālprocess par atkritumu poligonā "Ķīvītes" atrasto zīdaiņa līķi, apliecināja Valsts policijas pārstāve Madara Šeršņova.
Kriminālprocess ir izbeigts, jo izmeklēšanā noskaidrots, ka pret bērnu netika izdarīts noziedzīgs nodarījums un ekspertīze atzinumā teikts, ka bērns bija piedzimis nedzīvs, skaidro Šeršņova.
Pirms diviem gadiem martā Dienvidkurzemes novada Grobiņas pagastā atkritumu poligona "Ķīvītes" atkritumu šķirošanas punktā atrada jaundzimušas meitenes līķi.
Valsts policijā par notikušo sāka kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 13.nodaļas "Noziegumi pret personas veselību" un nozīmēja ekspertīzes, lai noteiktu jaundzimušā nāves iemeslu.
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu