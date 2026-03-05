Tikai 51% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka viņu darba vieta ir ergonomiska un ērta ikdienas darbam, liecina pētījumu centra “Norstat” veiktā aptauja. Vienlaikus 21% aptaujāto atzīst, ka darba laikā bieži izjūt sāpes vai fizisku diskomfortu.
Visbiežāk par diskomfortu sūdzas nekvalificēti strādnieki – šādu pieredzi min vairāk nekā puse (54,6%) aptaujāto šajā grupā. Biroja darbinieku vidū šis rādītājs ir ievērojami zemāks – 8,6%.
Tikai 41% aptaujāto uzskata, ka darba devēji pievērš pietiekamu uzmanību darba vides kvalitātei. Rīgā tam piekrīt 45% respondentu, bet lauku teritorijās – 30%.
Aptauju 2026. gada janvārī veica pētījumu centrs “Norstat”, aptaujājot 1006 Latvijas iedzīvotājus.