Bijusī finanšu un ekonomikas ministre un šahiste Dana Reizniece 44 gadu vecumā kļuvusi par vecmāmiņu. Par šo priecīgo notikumu viņa pastāstījusi žurnālam "Ieva" pirmajā intervijā pēc šķiršanās no Rīgas domes deputāta Andra Ozola.
Reizniece atklāja, ka janvāra vidū viņas vecākajai meitai Helēnai piedzimusi meitiņa. Viņa stāsta, ka sākumā bijusi pārsteigta, uzzinot par gaidāmo bērniņu, jo meitai ir 22 gadi, taču pati savulaik kļuvusi par mammu vēl jaunākā vecumā.
Politiķe neslēpj prieku par jaunās ģimenes drosmi uzsākt savu dzīves posmu. Viņa arī atceras savas vecmāmiņas teicienu, ka līdz ar bērniņa piedzimšanu vienmēr atradīsies veids, kā ar visu tikt galā.
Plašāk lasiet žurnālā "Ieva".
Aptauja
Cik bieži lasi/klausies tiešsaistes mediju LASI.LV?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu