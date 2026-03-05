Miris kino un teātra režisors, scenārists, aktieris, rakstnieks un gleznotājs Jānis Streičs (1936–2026), vēsta Latvijas Sabiedriskais medijs. Viņš bija Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris, Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda loceklis, kā arī savulaik vadījis Latvijas Kinematogrāfistu savienību un Rīgas Latviešu biedrību.
Streiča radošais devums ietver vairāk nekā 20 spēlfilmas, daudzām no tām viņš bija arī scenārija autors. Starp pazīstamākajiem darbiem ir "Mans draugs – nenopietns cilvēks" (1975), "Cilvēka bērns" (1991), "Likteņdzirnas" (1997) un "Rūdolfa mantojums" (2010). Par latviešu kino klasiku kļuvusi arī filma "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" (1981), kas iekļauta Latvijas kultūras kanonā.
Streičs dzimis Preiļu pagasta "Anspokos". Pamatizglītību ieguva Gailīšu pamatskolā, vēlāk mācījās Rēzeknes pedagoģiskajā skolā, kur aizrāvās ar glezniecību, teātri un muzicēšanu. Pēc obligātā karadienesta viņš pārcēlās uz Rīgu un 1959. gadā sāka studijas Latvijas Valsts konservatorijas Teātra fakultātes režijas nodaļā.
Glezniecību Streičs apguva pašmācības ceļā, iedvesmojoties arī no mākslinieka Jāzepa Pīgožņa. Savu gleznotāja talantu viņš plašāk parādīja, 88 gadu jubilejā rīkojot personālizstādi Rīgas Latviešu biedrības namā.
Streiča pirmā patstāvīgā kinorežija bija filma "Šauj manā vietā!" (1970), kurā viņš atveidoja arī mācītāja tēva Arsēnija lomu. Viņš piedalījās arī citās filmās kā aktieris, tostarp Oļģerta Dunkera filmās "Cāļus skaita rudenī" (1973) un "Vīrietis labākajos gados" (1977).
Režisors aktīvi piedalījās savu filmu scenāriju veidošanā un rakstījis scenārijus vairākām savām filmām, tostarp "Rūdolfa mantojumam".
Streiča filma "Cilvēka bērns" 1992. gadā ieguva galveno balvu Sanremo autorfilmu festivālā un otro godalgu Starptautiskajā bērnu filmu festivālā Čikāgā. Režisors saņēmis arī Vatikāna prēmiju "Beato Angelico per L'Europa", kļūstot par pirmo Latvijas pārstāvi, kuram piešķirts šis apbalvojums.
Pēdējos dzīves gadus Streičs pavadīja lauku mājās Lietuvā kopā ar sievu Vidu.
