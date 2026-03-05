Latvijas mūzikas ierakstu gada balva "Zelta mikrofons" ir publicējusi pilnu to 86 ekspertu sarakstu, kuri vērtēja 30. balvas jubilejas gadā vērtēšanai iesniegtos darbus. Šis solis ir sākumpunkts mērķtiecīgam darbam pie balvas Nolikuma un vērtēšanas sistēmas pilnveides, veidojot ciešāku dialogu ar pašiem mūziķiem.

Šogad katrai kategorijai bija savs žūrijas priekšsēdētājs, kurš personīgi izvēlējās un komplektēja žūrijas komandu konkrētā žanra darbu izvērtēšanai. Žūrijas locekļu individuālie vērtējumi tika nodoti neatkarīgajai trešajai pusei — auditorfirmai "Grant Thornton", kas veica datu apkopošanu un rezultātu verificēšanu.

Līdz ar žūrijas saraksta publiskošanu biedrība "Zelta mikrofons" uzsāk aktīvu posmu, lai analizētu aizvadītā gada pieredzi un ieviestu uzlabojumus nākamajai sezonai.

"Mūsu mērķis ir skaidrs. Mēs vēlamies uzlabot esošos procesus, lai tie būtu maksimāli caurredzami un loģiski katram industrijas dalībniekam. Žūrijas saraksta publicēšana nav tikai formalitāte, tas ir aicinājums uz sarunu. Gribam dzirdēt, kas mūziķiem ir svarīgi, ko nepieciešams mainīt kategorijās vai vērtēšanas gaitā. Tikai strādājot kopā ar nozari, varam radīt apbalvojumu, par kura kvalitāti un objektivitāti varam būt pārliecināti mēs visi," norāda biedrības "Zelta mikrofons" Valdes priekšsēdētāja Patrīcija Rubene.

Pilns "Zelta mikrofons 30" žūrijas saraksts:

Džeza, fanka vai soulmūzikas albums

Anete Ašmane Vilsone (kategorijas žūrijas vadītāja)
Kaspars Zaviļeiskis
Toms Rudzinskis
Evilena Protektore
Mikus Solovejs
Krists Saržants
Pēteris Liepiņš

Elektroniskās un deju mūzikas albums

Elīza Āboltiņa (kategorijas žūrijas vadītāja)
Viestarts Gailītis
Uldis Rudaks
Linda Leimane
Rihards T. Endriksons
Platons Buravickis
Ģirts Ozoliņš

Hiphopa mūzikas albums

Rojs Dauburs (kategorijas žūrijas vadītājs)
Aivars Čivcelis jeb Čižiks
Sandris Vanzovičs
Magnus Eriņš
Laris Krēsliņš
Ģirts Majors
Madars Apse

Indie vai alternatīvās mūzikas albums

Kaspars Zaviļeiskis (kategorijas žūrijas vadītājs)
Uldis Rudaks
Sandris Vanzovičs
Normunds Vucāns
Ēriks Saksons
Raimonds Lagimovs
Roberts Buivids

Starpžanru un instrumentālās mūzikas albums

Orests Silabriedis (kategorijas žūrijas vadītājs)
Anna Marta Burve
Valdis Muktupāvels
Dace Volfa
Ieva Rozentāle
Diāna Zirniņa
Ilze Medne

Tradicionālās popmūzikas albums

Velga Vītola (kategorijas žūrijas vadītāja)
Jānis Kļaviņš
Igors Linga
Arvīds Babris
Ilmārs Pumpurs
Ansis Pavasaris
Armands Birkens

Mūzikas albums bērniem

Sanita Sējāne (kategorijas žūrijas vadītāja)
Ingus Ulmanis
Ilga Reizniece
Dace Kravale
Elīna Gruzniņa
Viesturs Juris Lammass
Bērnu vokālais ansamblis “Momo”

Popmūzikas albums

Andris Jurga (kategorijas žūrijas vadītājs)
Andris Ozols
Mārtiņš Mārcis Beitiņš
Jānis Sildniks
Maija Rozīte-Krištopane
Toms Barons Lūķis
Mārtiņš Poļakovskis

Roka vai metāla mūzikas albums

Sandris Vanzovičs (kategorijas žūrijas vadītājs)
Aija Kaukule
Rita Lielāmure
Vladimirs Kravčenko
Ēriks Saksons
Mārtiņš Pabērzis
Jānis Sildniks

Tautas vai pasaules mūzikas albums

Valdis Muktupāvels (kategorijas žūrijas vadītājs)
Ieva Rozentāle
Ilze Šarkovska-Liepiņa
Orests Silabriedis
Gita Lancere
Kaspars Zaviļeiskis
Armands Znotiņš

Klasiskās un vokālās mūzikas albums

Orests Silabriedis (kategorijas žūrijas vadītājs)
Inese Lūsiņa
Ilze Medne
Ieva Rozentāle
Ilona Rupaine
Orests Silabriedis
Armands Znotiņš
Armands Skuķis

Labākais debijas albums

Aija Kaukule (kategorijas žūrijas vadītāja)
Uldis Rudaks
Sandris Vanzovičs
Sedriks Artūrs Sinkevičs
Jānis Stundiņš
Guntis Vanags
Mārtiņš Mārcis Beitiņš

Labākā dziesma

Ieva Zālamane (kategorijas žūrijas vadītāja)
Artis Volfs
Andris Freidenfelds
Nauris Brikmanis
Sanda Dejus
Ieva Dzene
Kaspars Upaciers
Aleksis Vilciņš

Labākais albuma dizains

Lena Sme (kategorijas žūrijas vadītāja)
Kristiāns Brekte
Elizabete Balčus
Ivars Veinbergs
Mārtiņš Ratniks
Sabīne Moore
Paula Gāgane

Labākais videoklips

Mārtiņš Grauds (kategorijas žūrijas vadītājs)
Lote Eglīte
Lena Sme
Roberts Kulenko
Lauris Ābele
Mārcis Ābele
Uģis Olte

Labākais koncertieraksts

Uģis Olte (kategorijas žūrijas vadītājs)
Aleksandrs Okonovs
Žanete Skarule
Elīza Jordāne
Gatis Belogrudovs
Lauris Ābele
Patrīcija Prūse

Jau vēstīts, ka Latvijas mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons" 30. jubilejas ceremonijā sestdien, 28. februārī, olimpiskajā centrā "Ventspils" tika noskaidroti laureāti 20 kategorijās.

Lielākie uzvarētāji — grupa "Sudden Lights", dziedātājs Fiņķis un latviešu alternatīvās mūzikas grupa "Stūrī zēvele", kura saņēma arī portāla "Lasi.lv" lasītāju simpātiju balvu.

Foto: Ieva Romaško

