Sindija Brokāne un Niks Endziņš šovā “Slavenības. Bez filtra” gatavojas pārvākties uz jaunu dzīves vietu. Pakojot mantas un plānojot, kā un ar ko tās pārvest, Niks uziet Sindijas afirmācijas kārtis. Sindija sola Nikam parādīt, kā tās strādā, bet Nikam ir aizdomas, ka Sindija tās izmantojusi, lai piekļūtu viņam tuvāk.
Sindija un Niks pārcilā mantas, prātodami, kā tās pārvest uz jauno dzīves vietu un kāds transports būs nepieciešams – daļu mantu varētu aizvest jau šodien. Starp mantām ir arī Sindijas lielformāta attēls, uz kura viņa redzama apmēram savā reālajā augumā, un Niks atzīstas, ka šis foto viņam ļoti patīk: “Šī ir viena no tavām pinotajām bildēm Instagramā, un man tiešām šī bilde ļoti iepatikās. Reāli paskaties, kā tu šeit izskaties – tavi skaistie, blondie mati, tavs augums, tavas kājas… Var teikt, ka šī ir tā bilde, kas mani savaldzināja. Tā kā, ja tu neesi mājās, es varu samīļot šo sievieti.”
Pēc foto apbrīnošanas Niks atrod kārš kavu un grib zināt, kam tās domātas. Sindija apgalvo, ka uz tām rakstīts kaut kas vērtīgs un ir gatava Nikam nodemonstrēt, kā tās strādā, bet Nikam jau ir savs viedoklis: “Nu parādi man, kā tās strādā, kā tu mani apbūri.”
Viņš nenoliedz, ka tur Sindiju aizdomās: “Nu man liekas, ka Sindija kaut ko ar tām kārtīm ir dabūjusi kaut kādā veidā mani nedaudz tuvāk sev.”
Sindija gan noskaņota nopietni: “Tu izvilksi kārti, kas tev pastāstīs par kaut kādu enerģiju, kurā tu šobrīd esi vai kurā tu virzies – nu kaut kas par tavu dzīvi būs. Es tev iztulkošu, jo tur ir angļu valodā.”
Niks izvelk kārti, Sindija tulko, un Niks piekrīt ikvienam viņas vārdam – tā arī ir, kārts saka baltu patiesību: “Caur mīlestību un atlaišanu, un iekšējo darbu, tu uzzināsi, kas ir miers. Tev ir mierīgs skats uz dzīvi šobrīd, un katru soli tu sper ar pārliecību. Es aizvien esmu drosmīgs un nebaidos ieskatīties bailēm acīs, un man būs zināšanas, lai ļautu Visumam izdarīt viņa darbu, kādu viņš ir paredzējis priekš manis.”
