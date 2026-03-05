Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paudis cerību, ka Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns pārtrauks bloķēt Eiropas Savienībā lēmumu par 90 miljardu eiro kredīta piešķiršanu Ukrainai.
"Ceram, ka viens cilvēks ES nenobloķēs 90 miljardus eiro vai pirmo maksājumu no šīs summas, lai Ukrainas karavīri saņemtu ieročus. Pretējā gadījumā mēs iedosim viņa numuru mūsu Bruņotajiem spēkiem – lai viņi viņam piezvana un parunā savā valodā," jokodamies brīfingā sacīja Zelenskis.
Pēc viņa teiktā, jautājums par finansējumu tiks skatīts Eiropadomes sanāksmē 19.–20. martā. Ukraina jau nosaukusi aptuveno termiņu – ap pusotru mēnesi, kas varētu būt nepieciešams tehnisku jautājumu risināšanai saistībā ar naftas cauruļvadu "Družba", kura darbības atjaunošanu Ungārija min kā vienu no nosacījumiem.
Ukrainas premjerministre Jūlija Sviridenko uzsvēra, ka no Eiropas partneriem nav saņemti signāli par iespējamu finanšu atbalsta samazināšanu Ukrainai, tostarp programmas Ukraine Facility ietvaros. Ukraina savukārt strādā pie nepieciešamo likumu un valdības lēmumu pieņemšanas, lai nodrošinātu finansējuma saņemšanu.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.