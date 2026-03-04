Tuvajos Austrumos situācija pēdējās dienās ir nemierīga, lidojumi uz šo reģionu ir atcelti. Šī situācija skārusi arī mūsu tautiešus, kuri darba vai atpūtas dēļ atrodas šajā reģionā. 360 Ziņas skaidroja, kāda ir situācija un sajūtas, esot tur uz vietas.
360 Ziņas sazinājās ar tautiešiem, kas atrodas Tuvo Austrumu reģionā, lai noskaidrotu, kādas viņiem šobrīd sajūtas un kā izskatās situācija uz vietas.
No Kataras ziņo sabiedrisko attiecību speciālists Gints Feders: “Cilvēku uz ielām nav, visi ik pēc stundas ir aicināti salīst telpās vai kaut kādas patvertnēs vai pagrabos. Aizvakar gulēju vienā pagrabā, tad bija baigi smagi. Bet tagad par laimi vai nelaimi, bet esot tā, ka tie irāņi esot saspridzinājuši visas tās četras amerikāņu armijas bāzes. Acīmredzot, tad arī retāk te notiek to uzbrukumi.”
Uzņēmējs Artūrs Uškāns atrodas Apvienotajos Arābu Emirātos, kur situācija liekas mierīgāka: “Šodien liekās diezgan mierīga diena. Arī es saprotu ziņās ir paziņots, ka situācija ir uzlabojusies, tie uzlidojumi, manuprāt, nav tik daudz. Es personīgi nevienu reizi, neko pat lidojošu neredzēju. Es tikai dzirdēju skaņu. Arī tā skaņa - ļoti daudz lidmašīnu skaņas. Tajā brīdī, kad tu saproti, ka gaisa telpa ir slēgta, tad tu, protams, liec kopā, ka tās ir gan jau kara lidmašīnas.”
Abū Dabī un Dubaijas emirāti jau paziņojuši, ka apmaksās viesnīcas visiem ceļotājiem, kuri slēgtās gaisa telpas dēļ netiek prom. Gaisa telpas slēgšanas iespaidā vairākas pasaules aviokompānijas paziņojušas par lidojumu atcelšanu Tuvo Austrumu reģionā. Arī mūsu nacionālā lidsabiedrība Airbaltic paziņojusi, ka pagarina lidojumu atcelšanu uz un no Dubaijas un Telavivas.
Atceltie lidojumi ietekmējuši arī Latvijas tūrisma aģentūru darbu. Latvijā vadošais tūroperators Novatours norāda, ka šobrīd Apvienotajos Arābu Emirātos atrodas aptuveni 30 viņu klientu: “Mūsu spēkos nav viņiem noorganizēt citu lidojumu, jo Dubaijas lidosta ir slēgta, apkārtējā reģiona gaisa telpa ir slēgta, lidostas ir slēgtas. Mēs nevaram noorganizēt arī no citām lidostām, tāpēc, ka vienkārši nelido. Līdz ar to primārais, ko šobrīd darām, organizējam, lai klientiem ir naktsmītnes un ēdināšana.”
Ārlietu ministrija aicina Latvijas valstspiederīgos, kuri atrodas Tuvo Austrumu reģionā, reģistrēties Konsulārajā reģistrā, lai nepieciešamības gadījumā ministrija būtu informēta par viņu atrašanos vietu un evakuācijas gadījumā varētu sazināties.
