Konkurences padome (KP) 2019. gada augustā ļoti skaļi ierosināja Latvijas būvnieku karteļa lietu – esot konstatēta desmit būvniecības uzņēmumu ilggadēja aizliegta vienošanās par dalības nosacījumiem publiskajos un privātajos iepirkumos Latvijā.
Publiski izskanēja, ka tā ir viena no visu laiku ievērojamākajām karteļu izpētes lietām KP vēsturē, iesaistītajiem būvniekiem būšot jārēķinās ne tikai ar naudas sodiem, bet arī to, ka pasūtītāji varēs celt prasības par zaudējumu piedziņu, un izskanēja prognoze, ka kartelisti vairs netikšot pie pasūtījumiem.
Plašāka sabiedrība mediju ziņās bija radusi dzirdēt, ka korupciju un citus neatļautus naudas darījumus vairāk vai mazāk sekmīgi apkaro Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB). Bet te pēkšņi gluži vai vēsturiskajā 2019. gadā kāda cita kārtību valstī uzraugoša iestāde nāca klajā ar sensacionālu paziņojumu, ka lielākā daļa valsts vadošo būvuzņēmumu, kuru kopējais gada apgrozījums Latvijas mērogiem sasniedza milzīgas summas, esot iesaistīti kartelī un vairāku gadu garumā savā starpā dalījuši publiskos pasūtījumus, par ko draudot miljonos mērāmi sodi un dažādi tālākās darbības ierobežojumi. Daudzi Latvijas iedzīvotāji tolaik uzzināja, ka mums ir tāda drosmīga iestāde kā KP, kas uzrauga, lai uzņēmumi nekropļotu konkurenci – neizveidotu karteļus, neizmantotu dominējošu stāvokli un neapkrāptu pasūtītājus, jo īpaši valsti un pašvaldības. Uzzināja arī to, ka šai iestādei ir drosmīga vadītāja Skaidrīte Ābrama, kura nebaidās no vietējām biznesa haizivīm un arī to barotājiem varas aprindās. "Šobrīd iespējamajiem pārkāpējiem, pie kuriem vakar KP ir bijusi vai vēl nav bijusi, ir iespēja atzīties pārkāpumā. Jo tie ir milzīgi naudas sodi vai izslēgšana no turpmākas dalības iepirkumos uz gadu. Vēl nav par vēlu nākt atzīties! Tas pats attiecas uz politiķiem, kuri, iespējams, nodrošinājuši šo pretendentu uzvaru iepirkumos," 2019. gada septembra sākumā sabiedriskajā televīzijā aicināja toreizējā KP vadītāja S. Ābrama. Bet ziņās par šo tēmu varēja sekot kā aizraujošam kriminālam seriālam, un cilvēki noticēja – beidzot vainīgie pieķerti un saņems taisnīgu sodu!
Garais tiesvedības process
Izteiktās apsūdzības šķita skaidras un nepārprotamas, turklāt bija noprotams, ka valsts iestādes ir labi sagatavojušās un kartelistiem uzreiz devušas dubultsitienu – izmeklēšanu par iespējamu kukuļošanu būvniecības iepirkumos bija uzsācis KNAB, savukārt lietu par aizliegtu tirgus sadali ierosināja KP. Apsūdzēto uzņēmumu pārstāvji tikušies vismaz 12 reižu, kopumā diskutēts par apmēram 90 iepirkumiem. Toreizējā Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktore Ieva Šmite medijiem stāstīja, ka starp lielākajiem publiskajiem iepirkumiem bijusi Mežaparka estrādes, Jaunā Rīgas teātra, Ventspils mūzikas vidusskolas un koncertzāles "Latvija", Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, kultūras pils "Ziemeļblāzma" būvniecība. Bet no lielākajiem privātajiem pasūtījumiem minēja tirdzniecības centra "Akropole" būvniecību, tirdzniecības centra "Alfa" būvniecību un "Rimi" loģistikas centra būvniecību.
Jāpiebilst, ka kartelistu sarunas, tostarp "Taureņu" pirtī un bijušajā zvejnieku kolhozā "Jūraslīcis", 2015., 2016. un 2017. gadā bija noklausījies Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. 2018. gadā sākta krimināllieta, kurā par iespējamu kukuļošanu figurēja būvnieki un valsts amatpersonas. 2021. gadā KNAB šo kriminālprocesu izbeidza, bet materiālu kopijas, sarunu audioierakstu atšifrējumus nosūtīja Konkurences padomei.
It kā viss skaidrs, pierādījumi rokā, bet … Drīz vien sāka parādīties arī pirmie trauksmes zvani, ka tik viegli vis neies. Tā pati entuziasma pārņemtā KP vadītāja Ābrama publiski sāka runāt, ka tik ilgi finansiāli badinātai valsts budžeta iestādei kā KP tomēr trūkstot kapacitātes, lai lietu līdz galam izmeklētu ātri, tādēļ līdz tiesu darbiem varētu paiet pat divi gadi, ko, starp citu, paredzot arī Latvijas likumi.
Divi gadi izmeklēšanai? Lielisks atelpas, sagrupēšanās un pārgrupēšanās brīdis, kā izrādījās, nevis apsūdzētajiem, bet faktiski apvainotajiem uzņēmumiem. Savu interešu aizstāvībai tiem nu bija pietiekams laiks koncentrēt ne tikai finanses un labākos advokātus, bet arī apelēt pie apsūdzētāju godaprāta: ko valsts iestādes grib panākt, sagraujot Latvijas uzņēmumu reputāciju, – lai te nāk un pelna ārzemnieki?
Pietiekamus pierādījumus kukuļošanai būvnieku lietā KNAB nesavāca un lietu izbeidza, Konkurences padome kopējo naudas sodu 16,65 miljonu eiro apmērā gan sarēķināja, bet labprātīgam izlīgumam un līdz ar to samazinātam soda apjomam piekrita tikai viens uzņēmums,
pārējie visu apstrīdēja un lieta iesēdās garajā tiesvedības procesā, kas turpinās joprojām.
Un nesen būvnieku karteļa "tiesvedības izrādei" atkal bija viens jauns un skaļš cēliens. Pagājušā gada decembrī gluži kā Ziemassvētku dāvanu karteļa lietā iesaistītajiem būvniekiem sagādāja Augstākās tiesas Senāts, atzīstot, ka konkurences pārkāpumu izmeklēšanā nedrīkstēja izmantot KNAB slepeni ierakstītās būvfirmu īpašnieku sarunas. Tagad lieta būs jāizskata vēlreiz, bet nu vairs neizmantojot audioierakstus kā pierādījumus.