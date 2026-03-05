Makšķernieks no Latvijas Peipusa ezerā šķērsojis kontroles līniju starp Igauniju un Krieviju un neatļauti iegājis Krievijas pusē, kur viņu aizturējuši Krievijas robežsargi.
Incidents notika trešdienas rītā, kad Igaunijas robežsargs pamanīja cilvēku, kurš nelikumīgi šķērsoja pagaidu kontroles līniju, kas atdala Igauniju no Krievijas. Uz incidentu reaģējušie Krievijas robežsargi aizturēja pārkāpēju, aģentūru BNS informēja Igaunijas Policijas un robežsardzes departamenta Dienvidu prefektūrā.
Vakarā notika Igaunijas un Krievijas robežsargu tikšanās. Neilgi pirms pulksten 19 Krievijas robežsargi nodeva Latvijas pilsoni Igaunijas robežsargiem.
Vīrietis stāstīja, ka bijis aizrāvies ar makšķerēšanu un neuzmanības dēļ neesot pamanījis robežzīmes.
Jau vēstīts, ka arī gada sākumā Krievijas varas iestādes aizturēja piecus Latvijas valstspiederīgos pēc tam, kad, pārvietojoties pa ledu, viņi netīšām bija šķērsojuši Igaunijas-Krievijas robežu pa aizsalušā Peipusa ezera dienvidu daļu.
11. janvārī ap plkst. 7.20 Igaunijas robežsargs konstatēja, ka piecas personas šķērsojušas Igaunijas un Krievijas robežu, kas iet pa Lämmijärv ezeru. Notikuma vietā ieradās Krievijas robežsardzes gaisa spilvena kuģis, kas pārkāpējus nogādāja Krievijas robežsardzes postenī.
Tās pašas dienas pēcpusdienā Krievijas puse informēja Igaunijas robežsargus, ka aizturētie ir Latvijas pilsoņi. Savukārt 12. janvārī notika Igaunijas un Krievijas robežsargu tikšanās, pēc kuras Latvijas pilsoņiem atļauts atgriezties Igaunijā.
