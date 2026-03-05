Šī gada rudenī, 3. oktobrī notiks 15. Saeimas vēlēšanas. Interesenti var jau pieteikties darbam Rīgas vēlēšanu iecirkņos. Pēc mēneša iecirkņu darbinieku komandas sāks komplektēt arī pārējās pašvaldībās. Vairāk noskaidrot devās 360 Ziņas.
Rīdziniece juriste Inga Vējiņa nupat aizpildījusi pieteikumu darbam gaidāmajās Saeimas vēlēšanās. Viņa grib būt par komisijas priekšsēdētāju kādā no Rīgas iecirkņiem. Iepriekšējo – pašvaldību – vēlēšanu negatīvā pieredze, kad balsis nācās skaitīt manuāli un rakstīt uz apzīmogotām aizslējām, jo cita lielformāta papīra komisijai nebija, viņu nebiedē.
Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājas kandidāte Inga Vējiņa stāsta: “Pastrādāšu mājas darbu un sagatavošu savai komisijai jau A3 lapas ar rūtiņām, ar logiem, lai atvieglotu skaitīšanu. Nezinu, kā ir paredzēts, nezinu, par ko ir izlēmuši, ko ir apstiprinājuši, kāds būs finansējums.”
Vēlēšanu komisijā nevar strādāt kurš katrs – jābūt Latvijas pilsonim ar vismaz vispārējo vidējo izglītību, kurš prot latviešu valodu vismaz C1 līmenī.
Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris skaidro: “Parasti lielā mērā galvenā lieta ir pieredze. Iepriekšējā pozitīva pieredze. Tātad nav bijuši kaut kādi pārkāpumi vai novērotāju atrastas kaut kādas kļūdas vai nepilnības.”
Jāatzīst, ka darbam vēlēšanu komisijās pilsoņi piesakās visai kūtri. Piemēram, Rīgā vairākās vēlēšanās pēc kārtas bija grūti nokomplektēt darbiniekus ar pirmo reizi, un vajadzēja izsludināt atkārtotas pieteikšanās. Situācija normalizējās tikai pēc tam, kad pacēla apmaksu.
Šogad darba stundas tarifa likmes vēlēšanu komisiju locekļiem paaugstinātas par 12,5%. Lielākais atalgojums paredzēts tieši Rīgas vēlēšanu komisijās. To priekšsēdētāji saņems 17 eiro stundā, sekretārs – 15 eiro, bet komisijas loceklis – 12 eiro stundā. Pārējās pašvaldībās stundas likme ir attiecīgi par 1 eiro mazāka.
Kopumā visā Latvijā vēlēšanu komisijās strādās 6000 darbinieku. Viņu komplektēšana turpināsies līdz maija beigām.
