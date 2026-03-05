Otrdien Rīgā, Imantā, traģiski gājusi bojā kāda 64 gadus veca sieviete. Ap pusdienlaiku viņa devusies iztīrīt piemājas grāvī esošo notekūdeņu caurteku, taču darbu laikā iekritusi ūdenī un noslīkusi. Tobrīd tuvumā neviena nebija, kas varētu palīdzēt, un sievieti pēc pārdesmit minūtēm grāvī jau bez dzīvības pazīmēm atrada kaimiņš, vēsta TV3 raidījums "Degpunktā".
Nākamajā dienā pie mājas satiktā bojāgājušās sievietes māsa stāstīja, ka ģimene joprojām ir šokā un nesaprot, kā šāds negadījums varējis notikt. Viņa pieļāva, ka sieviete varētu būt sasitusi galvu, kad tīrīja caurteku. Māsa uzsvēra, ka veselības problēmu, tostarp sirds kaitēm, sievietei neesot bijis, jo regulāri veiktās pārbaudēs analīžu rezultāti bijuši labi.
Kaimiņa mājas videokameras ierakstā redzams, ka sieviete, guļot uz vēdera pie grāvja, ar rokām mēģina aizsniegt caurteku. Kādu brīdi vēlāk viņa iekrīt ūdenī un vairs nepieceļas.
Valsts policija saistībā ar notikušo ir sākusi kriminālprocesu, un nāves cēloņa noskaidrošanai nozīmētas ekspertīzes.
Vietējie iedzīvotāji norāda, ka Šķērsielā jau ilgstoši ir problēmas ar ūdens novadīšanas sistēmu un grāvju uzturēšanu. Savukārt Rīgas dome skaidro, ka grāvji šajā vietā pēdējo reizi tīrīti 2023. gada nogalē, bet šī ziema ar lielāku sniega daudzumu radījusi situāciju, ka meliorācijas grāvjos šobrīd ir vairāk ūdens nekā parasti. Pēc ielas apsekošanas pašvaldība uzdevusi ārpakalpojuma uzņēmumam tuvākajā laikā veikt caurteku skalošanu.
Plašāk skatieties 4. marta "Degpunktā" sižetā.
