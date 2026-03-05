Kultūras ministre Agnese Lāce (P) ir saziņā ar Eiropas kolēģiem, lai vienotos par kopēju pozīciju un rīcību pret Krievijas dalību Venēcijas mākslas biennālē, informēja ministres padomniece Rita Plūme.
Lāce atzīmēja, ka Venēcijas biennāles organizatori 4. martā izziņoja šā gada dalībvalstis un to vidū ir arī Krievija. Ministre vērtēja, ka valstij, kura turpina iebrukumu Ukrainā, iznīcinot iedzīvotājus, kultūrvēsturiskās vērtības un infrastruktūru, nav pieļaujams piedalīties starptautiskos kultūras pasākumos. Lāces ieskatā agresorvalsts dalība biennālē normalizētu tās eksistenci civilizētu valstu vidū.
Ārlietu ministre Baiba Braže (JV) sociālajos medijos pauž satraukumu un sarūgtinājumu par Venēcijas biennāles lēmumu ļaut Krievijai atvērt savu paviljonu. Viņa uzsver, ka Krievija nevar bombardēt Ukrainu, nogalināt iedzīvotājus un vienlaikus "soļot pa sarkano paklāju" Venēcijas biennālē.
"Tā ir bīstama agresora normalizēšana. Kamēr Krievija neizbeigs savu karu, nevar būt runas par ierasto lietu kārtību," akcentē ārlietu ministre.
Venēcijas mākslas biennāle tradicionāli norisinās reizi divos gados, un to uzskata par vienu no senākajiem notikumiem starptautiskajā profesionālās mākslas dzīvē, kurā regulāri piedalās aptuveni 90 valstis no visas pasaules. Latvija Venēcijas mākslas biennālē piedalās kopš 1999. gada. Venēcijas mākslas biennāle šogad notiks no 9. maija līdz 22. novembrim.
Latvija Venēcijas mākslas biennālē piedalīsies ar izstādi "Nepieradinātā asambleja: utopijas aizkulises" par alternatīvās modes vēsturi. Latvijas paviljona atklāšana Venēcijas Arsenālā paredzēta 8. maijā, kur izstāde būs skatāma līdz 22. novembrim.
Izstādē būs skatāms starpdisciplinārā mākslinieku dueta "Mareunrol's", kuru veido Mārīte Mastiņa-Pēterkopa un Rolands Pēterkops, jaundarbs, kas tapis "dialogā" ar Nepieradinātajām modes asamblejām - no 1990. līdz 1999. gadam Rīgā notikušiem alternatīvās modes, mākslas un performanču pasākumiem, kurus sāka dizaineris Bruno Birmanis.
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
