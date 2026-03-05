Zviedrijas bruņoto spēku klātbūtne Latvijā nav tikai simboliska, jo tā praktiski stiprina Latvijas un visa Baltijas valstu reģiona aizsardzības spējas, uzsvēra Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš ceturtdien Rīgas pilī tikās ar Zviedrijas kroņprincesi Viktoriju, kura darba vizītē apmeklē Latviju.
Kā informēja prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris, tikšanās laikā puses pārrunāja abu valstu politisko dialogu, kā arī sadarbību drošībā, aizsardzībā un ekonomikā. Rinkēvičs pauda nostāju, ka Zviedrijas ieguldījums NATO daudznacionālajā brigādē Latvijā stiprina gan divpusējās attiecības, gan reģiona drošību kopumā.
Tikšanās laikā Rinkēvičs ar kroņprincesi Viktoriju pārrunāja abu valstu ekonomisko sadarbību, jo Zviedrija ieņem piekto vietu Latvijas tirdzniecības partneru vidū un ir lielākais investors. Valsts prezidents uzsvēra, ka Latvijas uzņēmumiem ir liela interese sadarboties ar Zviedriju.
"Latvija vēlas turpināt attīstīt ekonomisko sadarbību ar Zviedriju, jo īpaši informācijas un komunikāciju tehnoloģijās, bioekonomikā, enerģētikā, digitalizācijā, savienojamībā, militārajā industrijā, kā arī pētniecībā un inovācijās," akcentēja Rinkēvičs.
Kroņprincese Viktorija ir Zviedrijas karaļa Kārļa XVI Gustava un karalienes Silvijas vecākā meita.
Princese Viktorija par kroņprincesi kļuva 1980. gadā, kad stājās spēkā 1979. gadā Riksdāgā pieņemtais likums, kas paredz, ka par troņmantnieku kļūst monarha vecākais bērns neatkarīgi no dzimuma.
Kroņprincese Viktorija un viņas līgavainis Dāniels Vestlings salaulājās 2010. gada 19. jūnijā Stokholmas katedrālē.
Zviedrija ir konstitucionāla monarhija, kurā karaliskās ģimenes locekļiem ir tikai formāla loma. Karalis Kārlis XVI Gustavs ir valsts galva, taču viņa pilnvaras aprobežojas ar reprezentatīviem un ceremoniāliem pienākumiem.
