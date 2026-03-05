ASV Centrālā izlūkošanas aģentūra (CIP) gatavojas apbruņot Irānas kurdu kaujiniekus, lai viņi piedalītos karadarbībā pret Irānas režīmu, vēsta telekanāls CNN, atsaucoties uz informētiem avotiem.
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija ir piedalījusies sarunās ar Irānas opozīcijas grupējumiem un valsts kurdu kaujiniekiem par iespējām šiem spēkiem piegādāt bruņojumu un tādā veidā izraisīt bruņotu sacelšanos Irānā. Sagaidāms, ka kurdu spēki varētu piedalīties militārajās operācijās Irānas rietumos, kas ir šīs minoritātes apdzīvota teritorija. Kurdi jau ilgstoši Tuvajos Austrumos ir bijuši ASV sabiedrotie, tostarp cīņā pret teroristisko grupējumu "Islāma valsts".
