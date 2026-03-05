Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja trešdien, 4. martā, izskatīja pašvaldības policijas (RVPP) 2025. gada darbības pārskatu, atzīstot būtisku progresu drošības stiprināšanā un sabiedrības uzticības veidošanā.
"Drošības stiprināšana Rīgā ir viena no pašvaldības galvenajām prioritātēm. [..] Kopā ar pašvaldības policijas vadību īstenojam vairākas iniciatīvas, lai vēl vairāk stiprinātu drošību galvaspilsētā. Šā gada sākumā pašvaldības policijas darbinieku atalgojums tika palielināts vidēji par 165 eiro jeb 8–17 %, atkarībā no amata kategorijas. Tāpat darbu sākusi jaunā pašvaldības policijas mobilā lietotne, un drīzumā Lēdurgas ielā 26 tiks atklāts vienotais vadības un videonovērošanas centrs, kas būtiski uzlabos operatīvo reaģēšanu un krīžu pārvaldību pilsētā.
Pagājušajā gadā pašvaldības policija veica trešo valstu pilsoņu pārbaudes, aizturot 48 personas. Kopumā policijas redzeslokā nonāca 7927 ārvalstnieki, tostarp 812 personas veikto reidu laikā. Šīs pārbaudes tiks turpinātas, jo Rīga nedrīkst kļūt par vietu, kur nelegāla uzturēšanās tiek pieņemta kā pašsaprotama," pauž Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.
"Pērn Rīgas valstspilsētas pašvaldības
policija reaģējusi uz vairāk nekā 130 tūkstošiem izsaukumu, no kuriem pusi jeb aptuveni 50,4 % veido ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi.
Pašvaldības policija ar netrafarētiem transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar ātruma kontroles ierīci, 2025. gadā fiksējuši 93 880 ātruma pārkāpumus. [..] Savukārt iedzīvotāji visbiežāk ziņojuši par trokšņošanu, ilgstoši atstātiem transportlīdzekļiem un nepilngadīgu personu veiktiem pārkāpumiem," atzīmē Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas vadītājs Ģirts Lapiņš.
"2025. gadā pašvaldības policija turpināja stiprināt klātbūtni apkaimēs un mazināt nedrošības sajūtu, noslēdzot Vienotā vadības centra izveidi Lēdurgas ielā. Vienlaikus aktīvi iesaistījāmies pilsētas un valsts mēroga pasākumos, sekmējot atklātību un sabiedrības uzticību mūsu darbam. Starp aizvadītā gada galvenajām prioritātēm tika izvirzīta arī darba efektivitātes paaugstināšana vardarbības atpazīšanā un novēršanā — pērn 64 gadījumos pieņemts lēmums par varmākas nošķiršanu ģimenes konfliktos, kas ir par 27 gadījumiem vairāk nekā 2024. gadā. Tas apliecina mūsu darbinieku profesionālās kompetences pieaugumu regulāru un mērķtiecīgu apmācību rezultātā," informēja pašvaldības policijas priekšnieks Juris Lūkass.
"Arī 2026. gadā turpināsim aktīvi attīstīt tehnoloģiju izmantošanu ikdienas procesos, it sevišķi ceļu satiksmes drošības uzlabošanā, kā arī veicināt darbinieku labbūtību, nodrošinot augstu profesionālās pilnveides un psiholoģisko konsultāciju atbalstu. Īpašu uzmanību, kā ik gadu, veltīsim nepilngadīgo profilakses pasākumiem un vardarbības prevencijai bērnu un jauniešu vidū, nodrošinot daudzveidīgas un izglītojošas aktivitātes izglītības iestādēs," norādīja J. Lūkass.
Komitejas deputāti pozitīvi novērtēja galvenos 2025. gada sasniegumus: apkalpoti vairāk nekā 130 tūkstoši izsaukumu, no tiem gandrīz 50 tūkstoši — caur mobilās lietotnes "Rīgas pašvaldības policija" funkcionalitāti, kas ievērojami paātrina reaģēšanu.
Pabeigta Vienotā vadības un videonovērošanas centra izbūve un veiksmīgi turpinās iedzīvotāju iesaistes projekts "2Nite", kas fokusējas uz datos balstītu patrulēšanu un mazāk aizsargātu grupu aizsardzību apkaimēs.
Tehnoloģiju jomā fiksēti gandrīz 94 tūkstoši ātruma pārkāpumu ar netrafarētiem transportlīdzekļiem, paplašināts stacionāro un pārvietojamo kameru tīkls; RVPP risinājums automātiskai satiksmes kontrolei saņēma Platīna peles apbalvojumu LIKTA JAUDA 2025 kategorijā "Valsts digitālā transformācija".
Personāla jomā vakanču aizpilde sasniegusi 91 %, vidējā mēnešalga paaugstināta par 11 %, sākta atbalsta inspektoru amata ieviešana, sniegtas vairāk nekā 300 psiholoģiskā atbalsta konsultācijas.
Aptauja
Vai savā novadā/pilsētā jums pēdējā gada laikā ir bijušas darīšanas ar pašvaldības policiju?
