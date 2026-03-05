Ukraiņi notriekuši krievu pretzemūdeņu helikopteru

Ukrainas Jūras spēki ceturtdien paziņoja, ka virs Melnās jūras notriekuši krievu pretzemūdeņu helikopteru "Ka-27".
"Ukrainas Bruņoto spēku Jūras spēku spēkiem un līdzekļiem virs Melnās jūras akvatorijas iznīcināts ienaidnieka kuģu pretzemūdeņu helikopters "Ka-27"," teikts militārpersonu paziņojumā.
Kas zināms par "Ka-27"
"Ka-27" ir padomju laikā izstrādāts kuģu pretzemūdeņu helikopters ar koaksiāliem rotoriem. Tas paredzēts zemūdeņu atklāšanai, izsekošanai un iznīcināšanai. Helikopters spēj darboties pret zemūdenēm, kas pārvietojas līdz 500 metru dziļumā ar ātrumu līdz 75 km/h, meklēšanas rajonos līdz 200 kilometru attālumā no bāzes kuģa.
Tas var veikt uzdevumus gan dienā, gan naktī, arī jūras viļņošanās apstākļos līdz pieciem ballēm. Ka-27 var darboties gan no kuģa klāja, gan no krasta lidlaukiem, kā arī veikt operācijas vienatnē vai grupā sadarbībā ar kuģiem dažādos pasaules reģionos.
Helikoptera galvenais pretzemūdeņu aprīkojums ir meklēšanas-mērķēšanas sistēma “Osminog”, kas sastāv no četrām apakšsistēmām – hidroakustiskās, radiolokācijas, navigācijas-taktiskās situācijas indikācijas un informācijas-skaitļošanas sistēmas.
"Ka-27" var nest dažāda veida bruņojumu, tostarp pretzemūdeņu raķeti APR-3, mazizmēra torpēdu UМGT-1, kā arī jūras orientierbumbas. Uz helikoptera var uzstādīt arī ārējo piekares sistēmu dažādu kravu vai bumbu pārvadāšanai.
Citi Ukrainas triecieni Krievijas spēkiem
Ukrainas Aizsardzības spēki iepriekš ziņojuši arī par veiksmīgiem triecieniem Krievijas militārajām pozīcijām pagaidu okupētajā Krimā un Doneckas apgabala daļā.
Uzbrukumu rezultātā iznīcināts pretgaisa aizsardzības sistēmas S-400 bāzes rajons Orlivkā (Krimā), kā arī trīs degvielas un smērvielu noliktavas – viena Mariupolē un divas Novoamvrosijskā. Amvrosijivkā iznīcināta arī materiāli tehniskā nodrošinājuma noliktava.