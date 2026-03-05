Sunny 4.1 °C
C. 05.03
Aurora, Austra
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma

Ukraiņi notriekuši krievu pretzemūdeņu helikopteru

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 05. marts, 15:41
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 05. marts, 15:41
"Ka-27".
"Ka-27".
Foto: Krievijas aizsardzības ministrija

Ukrainas Jūras spēki ceturtdien paziņoja, ka virs Melnās jūras notriekuši krievu pretzemūdeņu helikopteru "Ka-27".

Reklāma

"Ukrainas Bruņoto spēku Jūras spēku spēkiem un līdzekļiem virs Melnās jūras akvatorijas iznīcināts ienaidnieka kuģu pretzemūdeņu helikopters "Ka-27"," teikts militārpersonu paziņojumā.

Kas zināms par "Ka-27"

"Ka-27" ir padomju laikā izstrādāts kuģu pretzemūdeņu helikopters ar koaksiāliem rotoriem. Tas paredzēts zemūdeņu atklāšanai, izsekošanai un iznīcināšanai. Helikopters spēj darboties pret zemūdenēm, kas pārvietojas līdz 500 metru dziļumā ar ātrumu līdz 75 km/h, meklēšanas rajonos līdz 200 kilometru attālumā no bāzes kuģa.

Tas var veikt uzdevumus gan dienā, gan naktī, arī jūras viļņošanās apstākļos līdz pieciem ballēm. Ka-27 var darboties gan no kuģa klāja, gan no krasta lidlaukiem, kā arī veikt operācijas vienatnē vai grupā sadarbībā ar kuģiem dažādos pasaules reģionos.

Helikoptera galvenais pretzemūdeņu aprīkojums ir meklēšanas-mērķēšanas sistēma “Osminog”, kas sastāv no četrām apakšsistēmām – hidroakustiskās, radiolokācijas, navigācijas-taktiskās situācijas indikācijas un informācijas-skaitļošanas sistēmas.

"Ka-27" var nest dažāda veida bruņojumu, tostarp pretzemūdeņu raķeti APR-3, mazizmēra torpēdu UМGT-1, kā arī jūras orientierbumbas. Uz helikoptera var uzstādīt arī ārējo piekares sistēmu dažādu kravu vai bumbu pārvadāšanai.

Citi Ukrainas triecieni Krievijas spēkiem

Ukrainas Aizsardzības spēki iepriekš ziņojuši arī par veiksmīgiem triecieniem Krievijas militārajām pozīcijām pagaidu okupētajā Krimā un Doneckas apgabala daļā.

Uzbrukumu rezultātā iznīcināts pretgaisa aizsardzības sistēmas S-400 bāzes rajons Orlivkā (Krimā), kā arī trīs degvielas un smērvielu noliktavas – viena Mariupolē un divas Novoamvrosijskā. Amvrosijivkā iznīcināta arī materiāli tehniskā nodrošinājuma noliktava.

Reklāma
Reklāma
Ieteiktie raksti

Tāpat naktī uz 2. martu Ukrainas Drošības dienests kopā ar Aizsardzības spēkiem trāpīja jūras mīnu meklēšanas kuģim “Valentin Pikul”. Nopietnus bojājumus guvuši arī pretzemūdeņu kuģi “Jeisk” un “Kasimov”.

Vēlāk tika ziņots, ka bezpilota lidaparātu uzbrukuma laikā Novorosijskas līcī bojāta Krievijas fregates “Admiral Essen” vidusdaļa. Šis kuģis ir spārnoto raķešu “Kalibr” nesējs.

Ukrainai teju mēnesi nebija raķešu F-16

Ukrainas iznīcinātājiem F-16 vairāk nekā trīs nedēļas nebija pietiekami daudz raķešu, lai notriektu Krievijas dronus un ballistiskās raķetes, krājumiem izsīkstot tieši laikā, kad Krievija gatavoja lielu gaisa uzbrukumu, vēsta ziņu aģentūra "Reuters", atsaucoties uz trim avotiem.

"Akūtais trūkums no novembra beigām līdz decembra vidum, par ko iepriekš netika ziņots, atklāj Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēku ievainojamību, jo tie ir lielā mērā atkarīgi no Rietumu sabiedroto raķešu un aizsardzības sistēmu piegādēm, lai atvairītu biežos Krievijas triecienus," norāda "Reuters".

Kopš pilna mēroga kara sākuma pirms vairāk nekā četriem gadiem Ukraina bieži sūdzējusies par ieroču trūkumu, bet pēdējos mēnešos tā cenšas lieki nekaitināt ASV prezidenta Donalda Trampa administrāciju ar skaļi paustām bažām par bruņojuma kritisko trūkumu.

"Maz ticams, ka vajadzība pēc Rietumu ieročiem drīzumā mazināsies, jo konfliktam Ukrainā nav redzamas beigas, un, ņemot vērā karu ar Irānu, konkurence par aizsardzības ieročiem Tuvajos Austrumos un ārpus tiem, visticamāk, saasināsies," prognozē "Reuters".

Ukrainai piegāžu pārtraukšanas brīdī visai F-16 eskadriļai bija tikai dažas ASV raķetes "gaiss-gaiss" "AIM-9 Sidewinder".

"Simtiem tūkstošu ukraiņu pārcieta bargās ziemas smagāko daļu bez apkures, elektrības un ūdens apgādes, ko izraisīja pastiprinātie Krievijas uzbrukumi energosistēmai, ko Ukraina nespēja pilnībā atvairīt," atgādina "Reuters".

Viens no avotiem piebilda, ka šajā situācijā Ukrainai teju mēnesi nebija ar ko apbruņot savas lidmašīnas.

Raķešu iztrūkuma laikā F-16 piloti mēģināja trāpīt droniem ar rotējošiem ložmetējiem.

"Šo trūkumu izdevās novērst decembrī, kad Ukraina saņēma AIM-9 raķetes "gaiss-gaiss" no partneriem neilgi pirms Krievijas lielā uzbrukuma."

Viens no avotiem arī norādīja, ka Vācija un Kanāda pēdējos mēnešos ir piegādājušas raķetes "Sidewinder" un ka iepriekš bija vērojams "neliels kritums" piegādēs, tomēr avoti atteicās paskaidrot iemeslu.

KONTEKSTS

2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā. 

Ukrainas atbalstītāji nezaudē ticību, ka ukraiņi vēl ir ceļā uz uzvaru un agri vai vēlu Krievijas okupantu armijai nāksies atkāpties no Ukrainas zemes.
Ukrainas atbalstītāji nezaudē ticību, ka ukraiņi vēl ir ceļā uz uzvaru un agri vai vēlu Krievijas okupantu armijai nāksies atkāpties no Ukrainas zemes.
Foto: AFP/Scanpix / Latvijas Mediji

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Reklāma
Tēma
Ukraina
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
PAR SVARĪGO
Reklāma