Zināms, ka darba devējs, kas darbiniekiem maksā aplokšņu algas, pārkāpj likumu un ir saucams pie atbildības. Bet kā ar darbiniekiem, kas gadiem samierinās ar to, ka viņiem maksā par darbu nelegāli? Viņi taču ir pelēkās ekonomikas līdzdalībnieki, jo nav par to ziņojuši. Jautā Igors Rīgā.

Sods – sociālo garantiju laupīšana sev

Valsts ieņēmumu dienestā (VID) pauž, ka patlaban spēkā esošie normatīvie akti neparedz atbildību darbiniekiem par aplokšņu algas saņemšanu vai neziņošanu par tās saņemšanu.

“Taču aicinām darbiniekus apzināties – saņemot tā saukto aplokšņu algu, par darbinieku netiek veiktas sociālās iemaksas. Tas nozīmē, ka cilvēkam ilgtermiņā neveidojas vecuma pensijas uzkrājums, bet savas darba dzīves laikā cilvēks ir sociāli neaizsargāts dažādās dzīves situācijās, kad atbalsts ir īpaši būtisks, piemēram, bērna ienākšana ģimenē, saslimšana, nelaimes gadījums darbā, darba zaudēšana. Šajos un citos gadījumos valsts paredzējusi dažāda apmēra un ilguma pabalstus, taču to avots ir tieši par darbinieku veiktās sociālās iemaksas,” klāsta VID pārstāve Evita Teice-Mamaja.

 

