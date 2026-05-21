Trūkumus nolietotu vēja enerģijas ražošanas iekārtu tehniskajā uzraudzībā, tostarp – saistītus ar to demontāžu, nesen skaudri izgaismoja bēdīgi slavenais notikums ar vēja nogāzto turbīnu Dienvidkurzemē.

Iespējams, tieši tas mudinājis valdību šonedēļ apstiprināt grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā, kas paredz uzdot Klimata un enerģētikas ministrijai (KEM) ar skubu sākt izstrādāt vēja elektrostaciju ekspluatācijas un nojaukšanas tiesisko regulējumu.

Jābūt skaidrībai visās stadijās

Šobrīd vēja elektrostaciju darbību regulējošie tiesību akti ir sadrumstaloti un nav pārskatāmi, tie ietverti vispārīgos tiesību aktos, kas dažkārt rada neizpratni to piemērošanā un bažas par neizpildi. Turklāt, lai gan ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procesā tiek vērtēta ikvienas vēja elektrostacijas iespējamā ietekme uz cilvēku, viņa veselību un drošību, bioloģisko daudzveidību, augsni, ainavu, kultūras un dabas mantojumu un ir izstrādāti priekšlikumi nelabvēlīgas ietekmes novēršanai vai samazināšanai, vēja elektrostaciju ekspluatācija iedzīvotāju vidū rada nepatiku un bažas par vēja turbīnu radīto troksni un mirgošanas efektu, kā arī par vēja elektrostaciju darbības uzraudzības trūkumu visā to darbības ciklā. "Esošais vides prasību noteikšanas process bijis kopumā apjomīgs un birokrātiski smagnējs, taču, kā parādījusi situācija ar atjaunīgo enerģijas projektu attīstību, šis process nav devis ne iedzīvotājiem, ne arī vides un dabas aizstāvjiem pārliecību, ka to intereses ir pilnvērtīgi aizsargātas. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
nedēļas abonements

Nedēļas abonements

Fokusā tas, kas tevi interesē! Vai tie ir konkrēti autori, tēmas vai sadaļas – izvēlies pats! 10 raksti pēc savas izvēles tikai 50 centi!

0.50 € / 10 raksti 1 nedēļā
Abonē