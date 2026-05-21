Oklahomasitijas "Thunder" komanda trešdien izlīdzināja rezultātu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Rietumu konferences finālā pret Sanantonio "Spurs".
"Thunder" savā laukumā bija pārāka ar 122:113 (31:31, 31:20, 34:37, 26:25) un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 1-1.
Uzvaru aizēnoja Dželena Viljamsa trauma — pirmajā puslaikā aizsargs atsvaidzināja paceles cīpslas savainojumu, kura dēļ jau izlaidis sešas spēles šīs sezonas izslēgšanas turnīrā.
"Thunder" vienībā Šejs Gildžess-Aleksandrs guva 30 punktus, bet otrs rezultatīvākais ar 13 punktiem bija Alekss Karūzo.
"Spurs" rindās 25 punktus guva Stefons Kāsls, 22 punkti bija Devinam Vaselam, bet 21 punktu guva, 17 atlēkušās bumbas izcīnīja, sešas rezultatīvas piespēles atdeva un četrus metienus bloķēja Viktors Vembanjama.
Austrumu konferences finālsērijā Ņujorkas "Knicks" ar 1-0 ir vadībā pret Klīvlendas "Cavaliers".
Iepriekšējā sezonā finālsērijā Oklahomasitijas "Thunder" ar 4-3 uzvarēja Indiānas "Pacers".
