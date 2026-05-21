Sestdien, 23. maijā, Muzeju naktī apmeklētājus gaidīs 246 muzeji un citas kultūrvietas visā Latvijā. Rīgā un tās apkaimē apmeklētājus gaidīs 82 kultūrvietas, Vidzemē – 51, Kurzemē – 49, Latgalē – 39, bet Zemgalē – 25. Šogad Muzeju nakts vienojošā tēma ir "Priekšmeta piedzīvojumi".
Tā sasaucas ar Raiņa atziņu "Arī lupats reiz bij goda kreklis", atgādinot, ka ikvienam priekšmetam ir savs stāsts un vērtība. Ar programmu var iepazīties tīmekļvietnē "latvia.icom.museum.lv".
Lai Muzeju nakts apmeklējums būtu pieejamāks, "Pasažieru vilciens" 23. maijā pēc plkst. 18 piedāvās 50% atlaidi vilcienu biļetēm. Atlaide būs spēkā elektroniskajām un drukātajām biļetēm visos vilcienos, kas 23. maijā pēc plkst. 18 atradīsies ceļā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu