Sestdien, 23. maijā, Muzeju naktī apmeklētājus gaidīs 246 muzeji un citas kultūrvietas visā Latvijā. Rīgā un tās apkaimē apmeklētājus gaidīs 82 kultūrvietas, Vidzemē – 51, Kurzemē – 49, Latgalē – 39, bet Zemgalē – 25. Šogad Muzeju nakts vienojošā tēma ir "Priekšmeta piedzīvojumi".

Tā sasaucas ar Raiņa atziņu "Arī lupats reiz bij goda kreklis", atgādinot, ka ikvienam priekšmetam ir savs stāsts un vērtība. Ar programmu var iepazīties tīmekļvietnē "latvia.icom.museum.lv".

Lai Muzeju nakts apmeklējums būtu pieejamāks, "Pasažieru vilciens" 23. maijā pēc plkst. 18 piedāvās 50% atlaidi vilcienu biļetēm. Atlaide būs spēkā elektroniskajām un drukātajām biļetēm visos vilcienos, kas 23. maijā pēc plkst. 18 atradīsies ceļā.

Vienā no Mencendorfa nama zālēm bija neliela rokdarbu fotoizstāde. TLMS “Atkalnis” vadītāja Ineta Krastiņa pozē pie sava fotoattēla.
"Praktisko Rokdarbu" iznāciens Muzeju naktī
Šogad Muzeju nakts pasākumā Rīgas Mencendorfa nama telpās demonstrējām savu autoru tērpus un aksesuārus ar nosaukumu “Skaista mana zeme dzimtā”. No vairākām Latvijas vietām ieradās ap 50 mūsu žurnāla autoru.
Iveta Zvejniece uz pasākumu ieradās no tālienes – Alūksnes novada Mālupes. Viņas tamborētais saulessargs ar cimdiņiem un somiņu tik krāšņi izcēlās uz zaļās kleitas fona.
TLMS “Rītausma” (otrā no labās – vadītāja Dagnija Liepa) lepnums ir izsmalcinātie mežģīņu lakati un šalles.
TLMS “Atkalnis” balto rokdarbu uznāciens “Balts un vēl baltāks”.
Pasākumā, kā allaž, valdīja sirsnīga atmosfēra. Attēlā: Astra Stucka no TLMS “Rītausma” ar savu tīmekļsmalko lakatu.
Tekstilmāksliniecei Lolitai Sīmanei kleita šūta tekstilmozaīkas tehnikā. Liels paldies Lolitai arī par Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma meiteņu pašu darināto kleitu un priekšautu demonstrējumu.
Iveta Slavīte interesentus iepazīstināja ar kostīmu, kas izgreznots ar apgleznotu atraitnīšu apdari.
Ilze Strēle no biedrības “Mans tautastērps” iepazīstināja apkārtējos ar savu darbu.
Biju ļoti priecīga, ka arī Ina Valtere, kuras vārds katram rokdarbniekam Latvijā ir ļoti pazīstams, atbrauca no Sabiles, lai nodemonstrētu savu meistares darbu – tamborētu mēteli egles zaļumā.
Ruta Oša no hobiju darbnīcas “Baltā vārna” ar savām pašdarinātajām rotām, kuru veidošanas gaita demonstrēta mūsu žurnālos, ir aplūkojama arī jaunākajā “Rotu pielikumā”!
Rita Bričkus savā greznajā pašas šūtajā kostīmā, kas tikko bija redzams viņas personālizstādē Aucē.
Vija Liepa redzama tikko uzšūtajā jūgendstila tērpā ar visu brošiņu, cimdiem un pat miniatūru cepurīti. Ar šo tērpu Vija dejo pat kadriļu.
Foto: Dace Deksne / Latvijas Mediji

