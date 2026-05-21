Pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" izsludinājusi iepirkumu par 120 autobusu piegādi, informēja uzņēmumā.
Plānots iegādāties 60 elektroautobusus un 60 dīzeļautobusus.
Iepirkums paredz tiesības "Rīgas satiksmei" 32 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas veikt papildu 30 līdz 90 elektroautobusu pasūtījumu.
Visi jaunie autobusi plānoti 18 metrus gari.
Iepirkumā noteiktas prasības transportlīdzekļu tehniskajiem parametriem, drošībai, pieejamībai, energoefektivitātei un uzturēšanai. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2026. gada 1. jūlijs.
Salonā paredzēti risinājumi, kas atvieglos ikdienas uzturēšanu un tīrīšanu, tostarp jauni sēdekļu apdares materiāli, kas atšķirsies no patlaban izmantotajiem. Savukārt jaunie autobusi plānoti ar slēgtām vadītāja kabīnēm, nodrošinot transportlīdzekļu vadītājiem drošāku un ergonomiskāku darba vidi.
Piedāvājumi tiks vērtēti pēc vairākiem kritērijiem, tostarp cenas, elektroenerģijas vai degvielas patēriņa, garantijas termiņiem, kā arī dīzeļautobusiem — izplūdes gāzu emisiju rādītājiem, lai izvēlētos ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu ilgtermiņā.
Pašlaik "Rīgas satiksmes" autobusu parkā ir vairāk nekā 400 autobusi, no kuriem būtiska daļa ir vecāki par ekspluatācijai paredzētajiem 12 gadiem
un tiem ir beidzies lietderīgais kalpošanas laiks. Daļa transportlīdzekļu ekspluatācijā ir jau 20 un vairāk gadus, kas būtiski palielina to uzturēšanas izmaksas un samazina efektivitāti.
Tirgus izpētē interesi par iepirkumu izrādījuši desmit potenciālie autobusu ražotāji, no kuriem daļa pieteikusies nodrošināt gan dīzeļautobusus, gan elektroautobusus.
Plānots, ka 120 autobusu izmaksas būs aptuveni 60-65 miljoni eiro. Autobusu iegādei līdzekļus uzņēmums plāno aizņemties bankā, kā arī tiks izskatītas iespējas, vai elektroautobusiem varētu piesaistīt Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumu.
"Rīgas satiksmes" apgrozījums 2024. gadā, neiekļaujot valsts un pašvaldību budžeta dotācijas, bija 52,423 miljoni eiro, taču kompānijas peļņa bija 1,75 miljoni eiro.
"Rīgas satiksme" nodrošina pasažieru pārvadājumus ar autobusiem, tramvajiem un trolejbusiem Rīgā, kā arī apsaimnieko autostāvvietas pilsētas ielu malās. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Rīgas dome.
