Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētajā nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa "SkillsLatvia 2026" noslēgumā 9. maijā tika noskaidroti godalgoto vietu ieguvēji un labākie jaunie talanti 20 prasmju konkursos.
Kā informē VIAA pārstāve Alise Devjatajeva, konkursā piedalījās 130 dalībnieki no 30 profesionālajām izglītības iestādēm Latvijā, medaļas ieguva 21 mācību iestāde, lielākos panākumus guvuši Liepājas Valsts tehnikuma audzēkņi, izcīnot divas zelta, piecas sudraba un vienu bronzas medaļu. Ventspils tehnikums ieguva divas zelta, vienu sudraba un četras bronzas medaļas. Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma audzēkņi attiecīgi – 2, 2, 1, bet Ogres tehnikuma pārstāvji – 1, 1, 3. Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola saņēma divas zelta un divas sudraba medaļas, bet Rīgas Tehniskā koledža – vienu zelta, vienu sudraba un divas bronzas medaļas.
"Šis apbalvojums ir apliecinājums manai profesionalitātei un ieguldītajam darbam. Gatavojoties konkursam, esmu pavadījis ļoti daudz laika – ne tikai trenējoties konkrētajam uzdevumam, bet arī apgūstot jaunas zināšanas un pilnveidojot sevi. Man ir liels prieks, ka manas pūles ir novērtētas," saka Aleks Ščetkovskis, "SkillsLatvia 2026" pirmās vietas ieguvējs prasmju konkursā "Elektriskās instalācijas" no Rīgas Tehniskās koledžas.
"Dalība konkursā jauniešiem vienmēr ir nozīmīgs pārbaudījums – tā prasa koncentrēšanos, spēju strādāt spriedzes apstākļos un pārliecinoši parādīt savas prasmes. Arī šogad dalībnieki apliecināja augstu profesionālo sagatavotību. "SkillsLatvia" arī dod jauniešiem iespēju parādīt savu varēšanu nozares profesionāļiem un potenciālajiem darba devējiem, bet uzņēmumiem ļauj pamanīt motivētus, prasmīgus topošos speciālistus," teic VIAA direktore Inta Ozola.
Konkursa "SkillsLatvia 2026" dalībnieki demonstrēja savus talantus, zināšanas un profesionalitāti automobiļu un smago spēkratu tehnoloģijās, kravu pārvadājumos, datortīklu administrēšanā un "web" tehnoloģijās, elektriskās instalācijās, inženiersistēmās, mehatronikā, mobilā robotikā un mēbeļu izgatavošanā, ēdienu gatavošanā, restorānu servisā, viesnīcas uzņemšanas dienesta un friziera darbos, grafiskā dizaina tehnoloģijās, tērpu dizainā, skatlogu dizainā un noformēšanā, krāsošanā un dekoratīvā apdarē, flīzēšanā un apdarē. Jauniešu sniegumu vērtēja dažādu nozaru ekspertu žūrija.
