Nākamnedēļ Latvijā ieplūdīs vēss gaiss no Arktikas un vairākās naktīs iespējama salna, liecina jaunākās laika prognozes.
Tuvākajās dienās spēcīgs anticiklons atnesīs karstuma rekordus Rietumeiropā. Portugālē un Spānijā gaisa temperatūra var sasniegt +40 grādus. Savukārt gar anticiklona ziemeļaustrumu malu vēss gaiss no Arktikas nākamnedēļ ieplūdīs Baltijas jūras reģionā un Austrumeiropā.
Šosestdien, pūšot lēnam līdz mērenam rietumu vējam, gaisa temperatūra Latvijā pakāpsies līdz +20..+24 grādiem, daļā piekrastes — līdz +13..+17 grādiem. Svētdien vietām īslaicīgi līs, nedaudz pastiprināsies vējš un gaiss kļūs pāris grādus vēsāks.
Nākamnedēļ dažbrīd gaidāms lietus, vietām iespējams pērkona negaiss un krusa, vējš galvenokārt pūtīs no ziemeļiem, ziemeļrietumiem un palaikam kļūs stiprs.
Mākoņainākajās dienās gaisa temperatūra vietām Latvijā var nepakāpties augstāk par +10 grādiem, bet skaidrākajās naktīs termometra stabiņš vietām var noslīdēt līdz nulles atzīmei, zāles augstumā — pāris grādus zem nulles.
Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem vēss laiks var saglabāties arī jūnija sākumā, bet mēneša turpinājumā iespējams karstums.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu