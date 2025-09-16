Dējējvistu turēšanas sprostos pilnīgs aizliegums graus Latvijas ekonomiku un palielinās importa produkcijas patēriņu, norāda Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs Guntis Gūtmanis.
Grozījumus Dzīvnieku aizsardzības likumā, kas paredz Latvijā pilnībā aizliegt dējējvistu turēšanu sprostos, Saeima aizvadītajā ceturtdienā nodeva izskatīšanai Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā. Likumprojektu iesniedza Andris Šuvajevs ("Progresīvie"), Jānis Patmalnieks ("JV"), Andris Kulbergs ("AS"), Leila Rasima ("Progresīvie") un Ramona Petraviča ("LPV"). Kā norāda deputāti, likumprojekts esot atbilde uz nopietnajiem iebildumiem, ko pret šādu turēšanas veidu jau sen pauduši dzīvnieku labturības eksperti. Savukārt G. Gūtmanis norāda, ka likuma izmaiņas būtiski palielināšot vietējās vistu gaļas un olu cenu.
Vistu brīvai turēšanai esot nepieciešamas būtiskas investīcijas un jāpārveido visi ražošanas procesi, kas ietekmēs arī produkcijas cenu pieaugumu. LOSP vadītājs uzskata, ka ir absurdi pieņemt šādus grozījumus brīdī, kad tiek runāts par nepieciešamību samazināt pārtikas cenas. "Cilvēki ēdīs no kaut kurienes atvestas putnu olas, par kurām mēs nezināsim vispār, kāda kvalitāte tām ir un pēc kādām metodēm vistas audzētas, jo tirgot šāda veida olas neaizliegs. Pilnīgs absurds. Mēs graujam mūsu ekonomiku un ēdīsim importa produkciju – un dārgāk," klāstīja Gūtmanis. LOSP pārstāvji plāno piedalīties Saeimas komisiju sēdēs un sniegt deputātiem aprēķinus, lai izskaidrotu potenciālās sekas šādam lēmumam.
